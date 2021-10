CAMEROUN :: Nécrologie : Le Pr. Dieudonné Mbena le directeur-adjoint de l'ENS de Yaoundé froisse sa toge :: CAMEROON

L'Ecole normale supérieure ( Ens) de l'Université de Yaoundé 1, en deuil. Directeur-adjoint de cette grande école professionnelle, le Pr. Dieudonné MBENA, a appris Camer.be avec consternation, est mort des suites de maladie, hier, samedi, 02 octobre 2021.

Selon nos informations, le directeur-adjoint de l'Ens de Yaoundé, était paralysé depuis plusieurs mois, après avoir été victime d'une attaque vasculaire cardiaque ( Avc). Le numéro 2 de l'Ens de l'Université de Yaoundé 1,ne marchait donc plus qu'avec le soutien d'une béquille.

N'ayant même pas encore 50 ans aux dires des proches, les étudiants, avec chagrin et pincement au cœur, relatent qu'il était devenu méconnaissable, se déplaçant péniblement, et faisant plus de 70 ans. C'est à huit heures, dans la matinée d'hier samedi, que le Pr. Dieudonné MBENA a baissé la garde, froissé sa toge.

Très émue, la directrice de l'Ens de Yaoundé, Pr. Annie Sylvie WAKATA,, s'est rendue au domicile du défunt en mi-journée, et échangé avec la veuve qu'elle a consolée. Votre journal a appris que la patronne de l'Ens a ensuite pris langue avec le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Pr. Maurice Aurélien SOSSO, pour la conservation de la dépouille du Pr. Dieudonné MBENA à la morgue, en attendant le programme des obsèques qui sera arrêté par sa famille.

Maître de conférences, le Pr. Dieudonné MBENA est nommé directeur-adjoint de l'Ens de Yaoundé, le 08 juin 2020, par un arrêté du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques FAME NDONGO. Le Pr. Dieudonné MBENA était bardé de diplômes, et était compétent sur plusieurs champs scientifiques. Il était enseignant- chercheur en Théories littéraires, les Littératures française, francophone comparée. Ancien lauréat de l'Ens de Yaoundé en Didactique du français, il était aussi titulaire d'un DESS en Publicité et Marketing bancaire. Journaliste indépendant pendant ses heures perdues, il s'exerçait aussi à la critique journalistique. Il était aussi enseignant associé à l'Institut national de la jeunesse et des sports ( Injs).

Le 27 juillet 2007, Dieudonné MBENA défend très brillamment sa thèse de Doctorat /Ph.D à l'Université de Yaoundé 1. "L'intertexte coranique dans l'œuvre poétique et romanesque de Victor Hugo. Essai d'analyse sémiotique". Spécialité : littérature française ;

Option : littérature moderne et contemporaine. Le jeune candidat reçoit les félicitations du jury, et s'en tire avec la mention " Très Honorable".

Auteur prolifique et très actif dans le champ scientifique littéraire ( Nouveaux discours de la poétique de la relation ; conflits, arts et visions contemporaine) au Cameroun et ailleurs, le Pr. Dieudonné MBENA était un partenaire privilégié du feu Pr. André-Marie Ntsobé. Ironie du sort, les deux grosses pointures de l'enseignement de la littérature française meurent la même année. Triste.

Le Pr. Dieudonné MBENA va faire une fleur aux femmes, avec son recueil de poèmes " OFFRANDES AUX MÈRES". Un recueil de 50 poèmes qui rend hommage à ces mères, ces femmes qui malgré les difficultés, élèvent tendrement et patiemment leurs enfants. Le chef-d'œuvre est préfacé par le Pr. André -Marie Ntsobé.

Malheureusement, comme l'avait dit un poète, "la vie commence par les pleurs, et se termine par les pleurs." Monsieur le Professeur, nos pensées vont vers votre merveilleuse et tendre épouse ; nos pensées vont vers vos enfants ; nos pensées vont vers votre famille. Nous nous inclinons devant votre illustre mémoire.

Adieu Grand Prof, Adieu Monsieur le Directeur.