Détenus pour vol de voiture

Les faits se déroulent dans la nuit du 27 au 28 décembre 2020 au quartier Mendong à Yaoundé. Un véhicule de marque Mercedes va disparaître dans un site de gardiennage. La voiture sera emportée à l’aide d’une fausse clé. Oumarou Moussa, le gardien est soupçonné d’être le responsable de ces faits. Il plaide non coupable des faits de vol en coaction qui lui sont reprochés devant le tribunal.

Le lendemain des faits, l’accusé va s’absenter de son poste de travail avant d’être retrouvé. Interpellé par les éléments de police de Mendong, Oumarou Moussa passe aux aveux lors de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire. Ses deux complices Ibrahim et Youssoupha prennent la fuite et seront mis aux arrêts quelques jours plus tard.

Les deux plaident coupables et font le récit des faits. Ledit véhicule sera par la suite gardé dans un camp abandonné au quartier Simbock pour être vendu. A la suite des éléments de preuve reçus par le tribunal, le représentant du ministère public souhaite que les trois accusés soient déclarés coupables. La victime demande à être dédommagée pour le préjudice causé. L’affaire est mise en délibérée pour le 22 octobre 2021.