Agence Universitaire de la Francophonie : Sorin Mihai Cîmpeanu réélu président pour 04 ans

Le Roumain a été reconduit à la tête de l'Agence Universitaire de la Francophonie ( AUF). C'était lors de la 18ème Assemblée générale organisée depuis l’Université Politehnica de Bucarest ( Roumanie). L'événement était placé sous le très haut patronage du président de la Roumanie. L’AUF a, dans la même occasion, procédé à l’élection de 18 nouveaux représentants universitaires à son Conseil d'administration.

La Covid-19 qui sévit dans le monde depuis bientôt deux ans, a obligé l'AUF à tenir son Assemblée générale en mode hybride : présentiel et visioconférence. Une première fois pour ce grand événement qu'a toujours été l'Assemblée générale de l'AUF. Une formule qui a ainsi permis à plusieurs recteurs dont les universités sont membres de l'Agence Universitaire de la Francophonie, à assister à la première édition de la Semaine de la Francophonie Scientifique. Recteurs et représentants des 1007 universités et établissements d’enseignement et de recherche membres de l’AUF dans près de 120 pays dans le monde, ont ainsi pu prendre part aux travaux dirigés depuis Bucarest.

Ancien ministre de l'Education nationale de Roumanie, Sorin Mahai Cîmpeanu a été réélu comme président de l'AUF, pour quatre ans. C'était vendredi dernier, par les membres titulaires de l'Agence.

Voici les 18 nouveaux représentants universitaires au Conseil d’Administration de l’AUF:

- AUF – Afrique de l’Ouest : Rabiou CISSE, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso;

Ahamadou Aly MBAYE, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal;

AUF – Afrique Centrale et Grands Lacs : Roger Armand MAKANY, École Supérieure de Gestion , Congo ;

Gilbert KISHIBA FITULA, Université de Lubumbashi, République démocratique du Congo;

AUF – Asie Pacifique :

Quan LE, Université nationale du Vietnam à Hanoï, Vietnam

AUF – Amériques :

Magda FUSARO, Université du Québec à Montréal, Canada;

AUF – Caraïbe :

Jean Robert CHARLES,

Université Autonome de Port-au-Prince, Haïti ;

AUF – Europe Centrale et Orientale :

Mihnea COSTOIU,

Université Politehnica de Bucarest, Roumanie;

AUF – Europe de l’Ouest : Virginie DUPONT, Université de Bretagne-Sud, France ;

Emmanuelle GARNIER,

Université Toulouse Jean Jaurès, France ;

Jean-François HUCHET, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, France ;

Eustase JANKY, Université des Antilles, France ;

Serge JAUMAIN, Université libre de Bruxelles, Belgique

AUF – Maghreb :

Aawatif HAYAR, Université Hassan II, Maroc;

El Hadi LATRECHE,

Université Ferhat Abbas de Setif 1, Algérie;

Nadia MZOUGHI AGUIR, Université de Carthage, Tunisie

AUF – Moyen Orient :

Dolla KARAM SARKIS, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban;

AUF – Océan Indien :

Fontaine RAFAMANTANANTSOA, Université de Fianarantso, Madagascar