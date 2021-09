CAMEROUN :: Le tueur de la jeune Gloria aux arrêts :: CAMEROON

Interpellé lundi 21 septembre, Thomas Assienne qui aurait mis fin aux jours de la petite fille de 13 ans médite son sort dans les cellules de la DRPJ du Centre.

Des images insoutenables d’une scène de crime inondée de sang restent graver dans la mémoire de nombreux internautes. La publication largement commentée sur les réseaux sociaux, faisant état du viol et de l’assassinat d’une jeune fille de 13 ans n’a laissé personne indifférent sur la toile. La photo de l’auteur du crime, un jeune homme qui aurait la trentaine, a suscité une véritable indignation. Chacun y allait de son commentaire non sans inviter les parents de la jeune fille Gloria à plus de force et de courage dans cette épreuve douloureuse. Thomas Assienne, le présumé auteur de ces ignominies, était activement recherché par les forces de police.

Il sera finalement rattrapé par les éléments de la Division régionale de la police judiciaire du Centre (DRPJ), avec le concours du commissariat du 15e de Yaoundé. D’après les éléments du commissaire divisionnaire Moïse Emane Emane, il est le principal suspect du viol et des coups de poignard dont a été victime la petite Gloria, 13 ans, au quartier Etoudi à Yaoundé. La petite fille n’aura pas survécu à ses blessures dont la profondeur laissait imaginer la force avec laquelle l’odieux acte a été posé. « Thomas Assienne est le cousin de la petite Gloria., et avait été recueilli par les parents de la fille. Mais après plusieurs années, et à cause de son mauvais comportement, il fut répudié par son oncle », raconte un proche de la famille éplorée.

Victoire de la Police

Récemment, poursuit notre source, Thomas Assienne a regagné la maison en promettant à son oncle d’avoir pris conscience de ses erreurs. « Dans la nuit, alors que tout le monde était endormi, l’oncle voulait satisfaire un besoin naturel. Pendant qu’il était à la douche, il va suivre des cris étouffés sortant de la chambre de sa fille. En ouvrant la porte de la chambre, l’oncle aperçoit Thomas qui sort à travers la fenêtre et s’en fuit », affirme notre informateur. « Thomas venait de violer la petite Gloria avant de lui porter six coups de poignards », conclut le membre de la famille. Transportée de toute urgence à l’Hôpital général de Yaoundé, Gloria y passera juste quelques jours avant de rendre l’âme.

Avant de rendre l’âme, renseigne une autre source proche du dossier, « Gloria confessera que c’est depuis l’âge de dix ans qu’elle était constamment violée par son bourreau de cousin ». Après son forfait, Thomas Assienne s’est fondu dans la nature. Tous les services de sécurité ont été alertés et le gredin sera finalement interpellé lundi dernier. Pour l’instant, il est encore sous exploitation à la Division régionale de la police judiciaire du Centre. Une autre victoire de la police camerounaise, dont le dynamisme est impulsé par le Délégué général à la Sûreté nationale (Dgsn), Martin Mbarga Nguele.