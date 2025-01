CAMEROUN :: Data au service des CTD : Le maire Jacquis Kemleu imprime son sceau au sommet des Interconnectés :: CAMEROON

Le 21 janvier 2025, le maire de la ville de Dschang dans le département de la Menoua ( région de l'Ouest Cameroun), Jacquis Gabriel KEMLEU, a pris part au sommet intitulé "Data au Service des Territoires" au Hub des Territoires à Paris ( France).

L'événement a été organisé par les Interconnectés en partenariat avec les Intercommunalités de France et la Banque des Territoires. Il a rassemblé de nombreux représentants des collectivités, et mis en lumière les avancées en matière de digitalisation et de gestion des données.

La commune de Dschang, représentée par son maire, est réputée pour son avancée particulière dans le domaine de la digitalisation au Cameroun. Grâce à son service de systèmes d’informations géographiques (SIG), la commune a cartographie. le territoire en fonction des secteurs et des besoins, et s'attèle à ce jour à planifier et à aménager progressivement le territoire. Elle traite désormais les informations collectées et en fait des data (données) qui sont à n’en plus douter, un patrimoine, afin de les rendre exploitables. Ces avancées ont permis à Dschang de se positionner comme un exemple de gestion territoriale innovante.

Le sommet de Paris a, de ce fait, été une occasion précieuse pour les collectivités de partager leurs expériences et bonnes pratiques sur l’utilisation et la gouvernance des données. À travers des ateliers et des tables- rondes, les participants, dont le maire de Dschang, Jacquis Gabriel KEMLEU, ont pu échanger sur la data au service des territoires, sur la collaboration data et métiers, clés du succès , et enfin sur la data au service de la transition écologique.

Une "Journée Expert " qui a le mérite d'avoir également sensibilisé les collectivités sur l'importance de considérer la data comme un patrimoine, en mettant en avant les initiatives d'Open Data.

Le maire de Dschang a rappelé l’engagement historique de sa ville pour la digitalisation et l’innovation, ainsi que celui en cours dans les autres communes et villes du Cameroun à travers l’association Commune et Villes Unie du Cameroun (CVUC). Et sur ce volet précis, des ateliers portant sur la digitalisation des communes et villes sont en cours dans les 10 régions du Cameroun.

Pour Jacquis Gabriel KEMLEU, la commune de Dschang a toujours œuvré pour un développement harmonieux tant au niveau national qu’international. En mars 2023, le maire de ladite commune avait déjà fait une contribution écrite à travers la Charte des Territoires déjà élaborée, et une intervention remarquée lors du Forum des Interconnectés tenu les 22 et 23 mars 2023 à Toulouse ( France). Et à propos, cette Charte des territoires avait été saluée par tous les acteurs présents.

Le Sommet du 21 janvier s'est montré riche en échanges et en enseignements. Il a permis d’identifier les besoins pour la transition écologique et de formaliser un certain nombre d’outils au service de celle-ci.

La prochaine rencontre des Interconnectés est prévue pour les 10 et 11 mars 2025 à Rennes en France.

Pour les acteurs, il est important de saluer et de remercier les partenaires qui soutiennent et accompagnent ces initiatives, tels que l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) , le Réseau des Territoires Innovants, les Interconnectés et la Banque des Territoires.

La participation remarquée de Jacquis Gabriel KEMLEU , maire de la commune de Dschang à ce sommet, témoigne de son ferme engagement vers un avenir plus numérique et écologique. Cette rencontre a renforcé les liens entre les collectivités et a ouvert des perspectives pour une gestion territoriale encore plus réactive et durable. La commune de Dschang sera du rendez-vous de Rennes en mars prochain.