CAMEROUN :: Le Minfi commande un diagnostic urgent de CAMTEL :: CAMEROON

L’analyse stratégique envisagée par le ministre des Finances vise à identifier les forces et faiblesses de la Cameroon Telecommunications afin d'accroître ses performances.

400 millions de francs CFA et deux mois de travail pour accroître les performances de la Cameroon telecommunication (CAMTEL). C’est la commande que souhaite passer le Commission Technique de Réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic (CTR). Structure technique dépendant du ministère des Finances, la CTR a émis le 6 septembre dernier un appel d’offre international pour le recrutement d’un consultant afin de réaliser l’étude diagnostique de la CAMTEL en procédure d’urgence.

Il s’agit en effet d’une étude qui permettra d’évaluer l’entreprise publique des télécommunications à la fois sur sa situation socio-économique que financière, ceci en vue de booster ses performances, d’améliorer sa viabilité et sa compétitivité. Dans le détail, le consultant sélectionné devra faire un état des lieux complet de la situation de CAMTEL dans son secteur d’activités ; cerner ses difficultés et analyser leurs causes endogènes et exogènes sur les plans institutionnel, technique, organisationnel, opérationnel, financier, commercial… ; identifier ses forces et ses faiblesses ; présenter le marché de CAMTEL et sa situation concurrentielle ; comparer les performances et la stratégie de CAMTEL à un benchmark d’entreprises comparables en Afrique ; analyser la structure du marché, le cadre réglementaire, la régulation, la demande potentielle, les tarifs actuels, etc; analyser sa viabilité future au regard de ses atouts et des menaces auxquelles elle fait face ; proposer un schéma de développement accompagné des scénarii de réhabilitation le cas échéant et proposer une matrice d’actions chiffrées sur la base des scénarii.

Bien plus, l’entreprise adjudicataire devrait proposer deux ou trois études de cas détaillées et pertinentes pour informer le plan d’actions. En gros, il sera question grâce à cette étude diagnostique d’examiner la situation de l’entreprise sur tous les plans. Au plan organisationnel par exemple, il sera question d’examiner les missions de CAMTEL, son objet social, son statut juridique et sa pertinence au regard du cadre légal et réglementaire en vigueur, d’examiner l’organigramme mis en place et s’assurer de sa fonctionnalité, d’analyser la politique des rémunérations… ; aux plans technique, de décrire l’état physique des équipements, d’évaluer l’état actuel des performances techniques de l’outil de production… au plan financier, commercial et marketing, l’environnement économique de CAMTEL, sa stratégie commerciale, son marché et sa compétitivité dans son secteur d’activités seront passés en revue.

Le consultant analysera aussi les états financiers de l’entreprise, notamment ceux certifiés sur les trois derniers exercices ; en outre, il procédera à une analyse spécifique de l’endettement et des créances de l’entreprise. La CTR annonçait déjà cette étude en début d’année, dans le Rapport de 2019 sur la situation des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. « Ce plan d’action a comme préalable, la réalisation urgente d’un diagnostic stratégique et opérationnel approfondi de cette société qui devra permettre, en liaison avec la tutelle technique et l’actionnaire majoritaire qui est la SNI, de déterminer à terme son positionnement dans la stratégie de communication du gouvernement», écrivait–il alors.

L’appel d’offre ne concerne que les entreprises pré-qualifiées que sont le groupement Agora Consulting-SEC Diarra-Cert, Bekolo and Patners, Axys et Mazars; et trois autres entreprises étrangères, dont le Tunisien Proway Consulting, et les Français Groupement Analysys Mason-Jones Day-Grant Thornton et Groupement C2G Conseil-Smart Word Partners. Le consultant choisi disposera d’un délai maximum de deux mois pour finaliser l’étude, pour un coût prévisionnel de 400 millions de francs CFA, renseigne le dossier d’appel d’offres signé du président de la CTR Martial Valery Zang.