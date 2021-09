FRANCE :: VISION ET GRANDEUR DU PEUPLE BAMOUN: DU TEMPOREL A L'INTEMPOREL: SOIREE DEDICACE A PARIS

Vision et grandeur du peuple Bamoun, à travers tableaux et textes se veut, être une trace indicible des gardiens intemporels du peuple Bamoun, les aficuionados de l’esprit du beau et du bien, trouveront dans cet ouvrage toute l’essence d’un peuple qui fascine le monde encore par la densité de sa richesse multiculturelle.

Ce sont 2 co-auteurs, un artiste auteur, Sampef de son vrai nom de naissance Samuel Réné Pefoura et d’un écrivain, poète, Serges Ngounga, Sampef est pharmacien de formation, vivant en Guyane française, c’est aussi un érudit, passionné de l’histoire et de la culture des peuples, Serges Ngounga vit en France et est cadre commercial dans une société internationale de transports, à ses heures perdues, il manifeste sa passion pour l’écriture à travers des textes, et articles pour la presse.

Vivez à l'instant sur paris quelques clichés de la soirée dédicace à travers les photos de GPS