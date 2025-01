Tibor Nagy Junior : Son retour sous Trump et l'impact potentiel sur la crise anglophone au Cameroun :: CAMEROON

Tibor Nagy Junior, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines sous l'administration Trump, fait son grand retour dans le cadre du second mandat de Donald Trump. Ce diplomate américain a récemment annoncé sur X, anciennement Twitter, qu’il occupera un poste élargi au Département d’État, ne se limitant plus exclusivement aux questions africaines.

Dans son message, il a précisé : « Chers amis, adversaires et trolls : il semble que je retourne au département d’État américain lundi dans un poste qui ne se limitera pas à l’Afrique. » Une déclaration qui suscite des interrogations sur ses priorités, notamment en ce qui concerne la crise anglophone au Cameroun, un sujet qui lui tient à cœur.

Un engagement marqué pour l'Afrique et au-delà

Durant son premier passage au Département d’État de 2018 à 2021, Tibor Nagy Junior s’est fait remarquer par ses prises de position claires sur les crises africaines. Concernant la crise anglophone au Cameroun, il avait vivement critiqué les approches exclusivement militaires, plaidant pour des solutions pragmatiques. Il a souvent souligné que le dialogue était essentiel pour résoudre un conflit enraciné dans l'histoire coloniale et exacerbé par des violations des droits de l'homme.

Un regard tourné vers le Cameroun

Depuis son départ en 2021, Tibor Nagy a continué à partager ses points de vue sur la situation au Cameroun, s’attirant à la fois des partisans et des critiques. Il a notamment évoqué les limites de la résolution 1608 de l’ONU et appelé à une meilleure compréhension du contexte historique et sociopolitique du pays.

Son retour au service diplomatique américain soulève plusieurs questions. Va-t-il traduire ses opinions en actions concrètes ? Certains analystes politiques camerounais pensent que son influence pourrait relancer le débat sur des approches plus inclusives pour résoudre le conflit.

Une opportunité pour les séparatistes ?

Le retour de Nagy coïncide avec une période de regain d'espoir pour les séparatistes anglophones au Cameroun. Ces derniers pourraient chercher à exploiter la situation pour renforcer leur cause, espérant un soutien plus prononcé de Washington.

Cependant, Nagy, connu pour ses positions équilibrées, pourrait jouer un rôle de médiateur en favorisant des pourparlers de paix. Son expérience diplomatique et son réseau international le positionnent comme un acteur clé potentiel dans la recherche d’une solution durable.

Un dialogue nécessaire

L’expérience passée de Tibor Nagy a montré que des approches militaires unilatérales ne sont pas viables. Sa capacité à engager toutes les parties dans un dialogue constructif pourrait être cruciale pour apaiser les tensions. Selon un politologue camerounais, « cette évolution pourrait soit exacerber les tensions, soit ouvrir une nouvelle fenêtre d’opportunité pour un règlement pacifique. »

Alors que l’administration Trump entame son second mandat, l’attention sera portée sur la manière dont les États-Unis aborderont les crises africaines, en particulier celle du Cameroun. Une chose est sûre : le retour de Tibor Nagy Junior au Département d’État ne passera pas inaperçu.