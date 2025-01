CAMEROUN :: Dr Christian Foulefack : Incarcération, procès et parcours politique du leader du PTN :: CAMEROON

Le Dr Christian Foulefack, leader du Parti du Triangle National (PTN), a été incarcéré en juin 2024. Accusé du meurtre de son épouse, une accusation qu’il a toujours fermement démentie, il continue de clamer son innocence. Après huit mois de détention à la prison de Dschang, il a été extrait ce jour pour être informé de la première date de comparution devant le tribunal, fixée au lundi 27 janvier 2025.

Un parcours politique mouvementé

Christian Foulefack n’en est pas à son premier combat judiciaire. Ancien prisonnier des Marches Blanches du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun), il a toujours été un militant engagé. Enseignant d’histoire à l’Université de Dschang, il a occupé des postes clés au sein du MRC, notamment en tant que responsable départemental de la Menoua et membre du directoire national. Cependant, après des années d’engagement, il a annoncé sa démission officielle du MRC pour fonder son propre parti, le Parti du Triangle National (PTN).

Les accusations et la défense

L’affaire qui secoue actuellement l’opinion publique remonte à juin 2024, lorsque le Dr Foulefack a été arrêté et accusé d’avoir assassiné son épouse. Malgré les preuves présentées par l’accusation, il maintient son innocence et dénonce une machination politique visant à entacher sa réputation et à affaiblir son parti. Ses partisans, convaincus de son intégrité, organisent régulièrement des manifestations pour exiger sa libération et un procès équitable.

La prochaine étape : le procès

La date du 27 janvier 2025 marquera un tournant décisif dans cette affaire. Ce jour-là, Christian Foulefack comparaîtra pour la première fois devant le tribunal. Ses avocats préparent une défense robuste, mettant en avant des éléments qui, selon eux, prouvent son innocence. Le procès est attendu avec impatience, non seulement par les proches de l’accusé, mais aussi par les observateurs politiques qui y voient un test pour la justice camerounaise.

Impact sur le Parti du Triangle National (PTN)

L’incarcération de son leader a plongé le Parti du Triangle National (PTN) dans une période d’incertitude. Fondé sur des principes de transparence et de justice sociale, le parti doit maintenant faire face à une crise sans précédent. Les membres restent cependant mobilisés, affirmant que cette épreuve renforcera leur détermination à poursuivre leur lutte pour un changement politique au Cameroun.

L’affaire Christian Foulefack soulève des questions cruciales sur la justice, la politique et les droits de l’homme au Cameroun. Alors que le procès approche, tous les regards sont tournés vers le tribunal de Dschang. Que le Dr Foulefack soit reconnu coupable ou innocenté, cette affaire laissera indéniablement une marque durable sur le paysage politique camerounais.