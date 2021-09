FRANCE :: NECROLOGIE: LE PRESIDENT PAUL BIYA SALUE LA MEMOIRE D'AMOBE MEVEGUE

Sur très hautes instructions du Président de la République S.E.M PAUL BIYA, l’Ambassadeur du Cameroun en France, S.E.M André-Magnus Ekoumou et son Epouse Claire EKOUMOU se sont rendus ce dimanche à la résidence du journaliste, animateur et producteur de radio et télévision, panafricaniste Amobé Mévégué décédé à Paris le 8 septembre dernier, de suite dune crise aigüe de paludisme, pour « une visite de consolation » à sa veuve et aux deux jeunes orphelines.

En cette TRISTE circonstance, Le représentant du Chef de l'État en France a remis à madame COUMBA SOW épouse MEVEGUE, la lettre de condoléances du couple présidentiel.