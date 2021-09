CAMEROUN :: NoSo: L’école sous silence :: CAMEROON

Tout va mal ici à Bamenda. Je ne sais pas s’il y aura rentrée scolaire cette année », déplore une journaliste, en stage de participation dans la région du Nord-Ouest.

Même le Lycée bilingue de Menda Nkwen, pourtant gardée 24h/24, n’est pas sûre d’ouvrir son campus. Dans nombre d’établissements, les cours de récréation sont défrichées : un fait qui montre tout de même des signes de la rentrée. De même, les fournitures scolaires sont exposées sur les étals des commerçants et n’attendent que des acheteurs.

De tous ces éléments matériels qui présagent un retour à l’école, aucun parent ne veut prendre le risque d’y envoyer son enfant. Ceux de classe moyenne préfèrent inscrire leurs progénitures dans des villes telles Douala, Yaoundé et bien d’autres qui sont loin du théâtre des exactions des séparatistes. Dans ce cas de figure, il s’observe dans la ville que des agences de voyage grouillent de monde.

Il s’agit des élèves qui quittent Bamenda, « la ville dangereuse » pour neuf mois.

En l’état actuel, ce sont des oiseaux qui peuplent les enceintes scolaires. Les présences humaines sont de plus en plus rares. Notre interlocuteur renseigne que le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele l’Afrique, interdit formellement aux écoles d’ouvrir leurs portes aux journalistes. Cette mesure viserait, selon l’autorité administrative, à ne pas attirer l’attention des « ambazoniens, qui signent et persistent que les écoles n’ouvriront pas cette année.

Pour présenter ne serait-ce que le visage extérieur des écoles, des hommes de média se déplacent dans des véhicules blindés de l’armée. Pendant deux jours, la stagiaire déclare n’avoir pas pu réaliser un vox pop dans le cadre de cette rentrée. « Les parents ne se prononcent pas sur la question, de peur des représailles des séparatistes ». La situation telle que décrite à Bamenda n’est pas surprenante.

L’on se souvient que pour le compte de la dernière année scolaire, l’on faisait état de près de 85% d’écoles fermées à Kumbo dans le Nord-Ouest.

A Bamenda, les plus courageux seront expulsés manu militari des salles de classe. Un instituteur raconte la scène d’une fillette, enduite de boue, son sac, ses cahiers et ses livres déchirés, non sans l’avoir traînée au sol. Son crime étant qu’elle ait portée son uniforme de classe. A cause de cette « barbarie », un parent dit s’être retiré avec ses enfants, auprès de leur grand-mère dans la banlieue de Bambui.

Des répétiteurs arrivent chaque soir et leurs enseignent les mathématiques et les matières importantes. En plein temps, ils participent aux tâches ménagères et champêtres. A ces crises physiques, s’ajoute des massacres.

Dans le Sud-Ouest à Kumba, six élèves âgés de 9 à 12 ans sont tués et plusieurs autres blessés le samedi 24 octobre 2020. Ainsi donc, les parents sont dans la psychose dans des zones en crise.

Par ailleurs, dans les régions septentrionales, les exactions de Boko haram dans la région de l’Extrême-nord font monter le spectre de l’insécurité dans les établissements scolaires.

Tandis que dans la région de l'Est, la crise centrafricaine est une menace pour la paix tant dans les ménages que dans les établissements scolaires.