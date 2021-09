GUINÉE :: Déclaration de circonstance du MPDR relative à la survenance d’un coup d’Etat militaire en Guinée :: GUINEA

Ce qui est à chaque fois en question dans la réflexion conventionnelle ou critique sur la gouvernance des nations, c’est beaucoup plus l’adéquation à des codes de conduite, des références et des préceptes supposés universels. On a alors institué, imposé et projeté des modèles de gouvernance partout sur la planète, sans faire suffisamment attention à des spécificités anthropologiques et culturelles qui demeurent fondamentalement originales à leur manière, et conséquemment éloignés des prérequis su-évoqués, sinon comment comprendre les coups d’Etat ?

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, apprends ce dimanche 05 Septembre 2021, le renversement du président Alpha Condé de la République de Guinée Conakry, par des éléments des forces spéciales conduits par un Lieutenant-Colonel formé dans la Légion étrangère de l’armée française.

Le MPDR, formation politique attachée au dialogue et à la réconciliation, estime que le cadre institutionnel et la démarche pacifique, demeurent les seules passerelles morales et éthiques acceptables pour envisager les transitions au sommet des Etats, de même que pour la réalisation des ambitions légitimes de tout citoyen libre et jouissant de tous ses droits civiques et politique, aspirant à la magistrature suprême.

Le MPDR, en exprimant toute sa réserve quant aux méthodes, aux moyens et aux voies, reconnaît que des citoyennes et des citoyens, organisés ou non dans des cadres et regroupements légaux de toutes natures, peuvent se faire entendre de façon pressante dès lors qu’ils estiment être porteurs des solutions à certaines préoccupations, demandes et revendications républicaines. Il faudrait encore s’en tenir strictement aux réalités de chaque pays.

Le MPDR réaffirme que la place des militaires se trouve dans les casernes, et par conséquent que leur irruption dans le champ politique en usant des armes à eux confiées pour protéger, défendre et préserver l’intégrité des institutions, des frontières et par conséquent de la souveraineté nationale, est inacceptable de tous les points de vue.

Le MPDR condamne en conséquence, et sans aucune faiblesse ni hésitation, le coup d’Etat militaire en République de Guinée Conakry, et demande avec force, insistance et empressement, le retour à un Etat de droit garanti par une autorité politique et exécutive entièrement civile obéissant scrupuleusement à la constitution./.

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel