Grâce au doublage français réalisé par Afrique Media, j'ai eu l'occasion de regarder enfin un drame d'action russe qui m'intéresse beaucoup en tant que critique de cinéma et panafricaniste.

L'histoire du sociologue russe Maxim Shugaley, qui a révélé les machinations américaines en Libye, est une riche source d'inspiration pour les longs métrages. Les films se déroulent dans un décor encore inexploré cinématographiquement: les sables de la Libye et la chaleur du soleil africain sont un arrière-plan assez pittoresque pour plonger dans une histoire passionnante de jeux politiques clandestins et de stratagèmes.

Le Shugaley est actuellement la seule adaptation cinématographique des réalités complexes en Libye depuis 10 ans après le renversement de la Jamahiriya. Le sociologue légendaire confirme lui-même le sous-texte géopolitique durable de la trilogie cinématographique avec ses activités actuelles. Après son retour dans son pays natal, Maxim Shugaley a visité à plusieurs reprises les pays d'Afrique pour des missions de recherche.

L'intrigue se concentre autour du sociologue russe Maxim Shugaley et de son interprète Samir Seifan: ils sont arrivés à Tripoli pour étudier la situation dans le pays. Ayant appris des informations compromettantes sur les autorités locales, les Russes ont envoyé les données à leurs collègues en Russie. Mais ils n'ont pas eu le temps de quitter eux-mêmes la Libye et ont été capturés par des terroristes.

Dans la critique cinématographique, il est courant de dire qu'un film est basé sur des événements réels. En parlant de Shugaley, je préférerais choisir d'autres mots. Ce film montre des événements réels. Les détails précis de la vie quotidienne dans des conditions inhumaines nous rappellent combien cruelle et impitoyable est la machine violente du terrorisme, soutenue par leur commanditaire obscur venu de l'Occident. Shugaley est arrivé à la conclusion que les services spéciaux américains légalisent des terroristes odieux en Libye: "Ils intègrent dans les structures juridiques les personnes maculées de sang – ces personnes plus faciles à gérer."

Par la volonté du destin, Maxim Shugaley a plongé profondément dans "l'État contrôlé par le terrorisme" et a expérimenté sa fonctionnalité sadique sur sa propre peau. Gardé dans l'oubli de Mitiga pendant un an et demi, il sait une chose ou deux sur les méthodes sévères du terroriste qui dirige pratiquement le pays. La frontière entre la réalité et la caractéristique n'est pas floue: la réalité de Maxim Shugaley et de sa vie en captivité vous a frappé avec un sentiment accablant d'injustice et d'impuissance face aux personnes qui peuvent blesser des innocents.

Mais l'histoire ne concerne pas seulement la triste réalité de la Libye moderne. C'est une histoire d'endurance, de moral élevé et d'espoir. Le personnage principal, Maxim Shugaley, venu en Libye pour entendre ceux dont la voix n'est pas entendue, tient bon. Il ne se brisera pas et ne reculera pas, car il est de son devoir de montrer la vérité au monde.

Le film est sorti fort: il vous saisit à la fois émotionnellement et intellectuellement. Le chercheur russe de Saint-Pétersbourg est une personne réelle, notre contemporain, qui a subi la torture dans l'une des prisons les plus terribles du monde. Cela ne laissera personne indifférent.