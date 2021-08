CAMEROUN :: FESTY LEKIE OKOLA 2021: GRANDE FÊTE POPULAIRE :: CAMEROON

Grande fête populaire Trois jours n’auront pas suffi à Mireille MANGA, initiatrice du projet FESTY LEKIE OKOLA 2021, pour faire plaisir à cette grande communauté de la région du Centre Cameroun, en rendant un vibrant hommage à un regretté digne fils du département de la Lekié, EPEMÉ Théodore dit ZANZIBAR, virtuose de la guitare qui, fut celui là même qui a écrit les plus belles pages du bikutsi.

A toutes fins utiles, la Lekié est une communauté regroupant trois peuples à savoir les ETON, les MENGUISSA et les BATCHENGA, en A a demandé davantage, mais sera très bien servi.

Tout un programme qui va démarrer par un grand rassemblement des populations autour des danses traditionnelles comme le Mendzang, les contes, les légendes, les épopées les tam-tams et plusieurs autres activités, dont la visite de plusieurs stands et notamment celle de la case sacrée ainsi que la présentation et la dégustation des mets et vins traditionnels autour d'un vivre - ensemble savamment organisé.

La problématique du Covid-19 va également préocuper les participants avec des thématiques liées à la reprise économique dans la Lékié, après le passage de cette pandémie. Plusieurs projets de société seront également présentés aux élites, pour un épanouissement plus évident de la commune d’Okola Le dimanche 29 août 2021, jour de clôture du festival, verra rassembler les autorités de tous bords tant administratives que traditionnelles.

Quant à ce qu'il convient d'appeler le grand show, il sera mené par une digne fille de l'arrondissement d'Obala, précisément du village Elog-Ngazouma, en la personne de l’artiste KRISTHIA LOVE venue tout droit de Paris, pour la circonstance.

Dans un style raffiné qui lui est propre, et tout de noir tailleur vêtue, la diva KRISTHIA LOVE, la charmante et charismatique chanteuse, une fierté du village d'OBALA , va soulever les foules, en entonnant solennellement par sa voix suave, roucoulante et envoûtante, un hymne spécial composé pour valoriser le peuple de la Lekié, tout en procurant le bonheur à tous, et c’est au rythme et au passage de plusieurs autres artistes de la Lekié que, la 5ème édition du FESTY LEKIE OKOLA 2021 prendra fin.

Une rencontre très festive où les uns et les autres auront eu du mal à se séparer, et comme toute bonne chose a une fin, rendez - vous a été pris pour l’année prochaine. Profonde gratitude à Mireille MANGA, sincère remerciement au ministre des Arts et la Culture, au maire de la commune d'Okola, et à l’artiste KRISTHIA LOVE. Camer.be: Darren Lambo Ebelle