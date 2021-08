CAMEROUN :: Mise au point : Me. Lazare Atou n'est pas en garde-à-vue :: CAMEROON

Depuis quelques heures, une nouvelle cabale médiatique est lancée contre le Directeur Général du Cabinet Conseil ATOU. Selon ces bonimenteurs à la solde des officines maffieux qui eh veulent au Cabinet pour avoir dénoncé le caractère dangereux, illégal, plus un soupçon de fraude et de blanchiment d'argent, relativement au marché de sécurisation du Port Autonome de Douala ( PAD) avec l'entreprise israélienne PORTSEC, ATOU Lazare est mangé à toutes les sauces puantes des égouts.

La nouvelle trouvaille de ces informateurs du dimanche qui en veulent à un Cabinet alerte qui a pourtant le mérite d'avoir suscité la vigilance sur une modernisation du PAD donnée à grand renfort de publicité, est que Monsieur ATOU se trouve en garde-à-vue. Un ubuesque et grossier mensonge. Faux et archi faux. Très fidèle à sa réputation sur " l'information nette et claire", Camer.be a minutieusement vérifié l'information, et le résultat est sans appel : Monsieur ATOU n'est pas en garde-à-vue. Il n'a pas été arrêté, contrairement à la rumeur qui enflé sur les réseaux sociaux.

Il ne fait l'objet d'aucune interpellation. Le Directeur Général du Cabinet Conseil ATOU est bel et bien libre. Le mensonge sur son arrestation imaginaire, nous confie-t-on, est une stratégie du camp d'en face pour faire diversion, et discréditer la dénonciation dont elle est l'objet au Tribunal criminel spécial ( TCS).