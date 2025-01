Paul Atanga Nji, l’homme politique le moins populaire du Cameroun selon un sondage :: CAMEROON

Un récent sondage réalisé par le Mouvement Jeunes Révoltés a révélé que le ministre Paul Atanga Nji est l’homme politique le moins populaire du Cameroun. Avec 96 % d’avis négatifs, il devance d’autres figures politiques comme Nganou Djoumessi et Luc Messi Atangana. Cette enquête, menée auprès de plus de 1 900 répondants âgés de plus de 21 ans, met en lumière le mécontentement croissant des Camerounais envers leurs dirigeants.

Les résultats du sondage

Le sondage a classé les personnalités politiques en fonction de leur popularité. Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale, arrive en tête des personnalités les plus impopulaires avec 96 % de désapprobation. Il est suivi de près par Nganou Djoumessi, ministre des Travaux Publics, avec 88 % d’avis négatifs, et Luc Messi Atangana, maire de Yaoundé, avec 81 %.

Le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, et la députée de l’opposition Nourane Foster ont également reçu des scores élevés d’avis négatifs, respectivement 74 % et 72 %. Ces résultats reflètent un mécontentement généralisé envers la classe politique camerounaise.

Les actions controversées de Paul Atanga Nji

La forte impopularité de Paul Atanga Nji s’explique par ses actions et déclarations controversées tout au long de l’année 2024. Parmi les plus marquantes, on retient son avertissement aux églises non autorisées, menaçant de prendre des mesures contre elles à partir de janvier 2025 si elles n’obtenaient pas l’aval du gouvernement.

En décembre, sa décision de suspendre plusieurs ONG pour trois mois, invoquant des violations présumées des lois, a suscité un vif débat. De plus, ses confrontations verbales avec des membres de l’opposition, notamment lors du conclave du gouverneur en décembre, ont renforcé son image d’homme politique autoritaire.

Une gestion médiatique critiquée

En octobre 2024, Paul Atanga Nji a fait la une des journaux en demandant aux médias privés de ne pas couvrir la santé du président Paul Biya. Cette décision, prise après que le chef de l’État a passé plus de 40 jours à l’étranger, a alimenté les spéculations sur son état de santé. Atanga Nji a menacé de sanctions sévères tout média qui défierait cet ordre, suscitant des critiques sur la liberté de la presse au Cameroun.

Un soutien indéfectible à Paul Biya

En tant que membre du parti au pouvoir dans la région du Nord-Ouest, Paul Atanga Nji a toujours exprimé un soutien sans faille à Paul Biya, le présentant comme un symbole de démocratie et de stabilité. Cependant, cette position ne reflète pas nécessairement l’opinion des habitants du Nord-Ouest, une région en proie à des conflits et à des tensions politiques.

Les résultats de ce sondage soulignent un mécontentement croissant des Camerounais envers leurs dirigeants. La forte impopularité de Paul Atanga Nji et d’autres figures politiques reflète une demande de transparence, de responsabilité et de réformes. Alors que le Cameroun fait face à de multiples défis, les citoyens attendent des actions concrètes plutôt que des discours et des mesures controversées.