La diaspora camerounaise continue de s'élargir sous l'effet d'une immigration forcée, phénomène qui bouleverse profondément le tissu social du pays. Me Sikati Désiré dresse un constat alarmant de cette situation qu'il attribue directement au régime de Paul Biya.

Cette immigration forcée transforme radicalement la structure des familles camerounaises. Un schéma désormais courant montre des fratries dispersées aux quatre coins du monde : certains aux États-Unis, d'autres en Europe, en Asie ou en Océanie. Cette dispersion géographique, bien au-delà d'un simple exode, engendre une fragmentation durable du noyau familial.

Les conséquences de cette diaspora sont multiples. Les réunions familiales deviennent quasi impossibles en raison des distances et des décalages horaires. Les nouvelles générations, nées dans différents pays, perdent progressivement leurs liens avec leurs racines camerounaises et leurs cousins. Les grands-parents se retrouvent contraints à des visites sporadiques entre différents continents, privés d'une relation continue avec leurs petits-enfants.

La diaspora camerounaise fait face à un défi majeur : maintenir une cohésion familiale malgré la distance. Bien que la technologie offre des solutions de communication, elle ne remplace pas la chaleur des rencontres physiques et des traditions familiales qui forgent l'identité culturelle.

Me Sikati met en garde contre les répercussions à long terme de cette situation sur l'avenir du Cameroun, évoquant notamment les risques liés à l'immigration inverse et à la perte progressive du contrôle démographique et économique du pays par ses propres citoyens.

A CAUSE DU RÉGIME DE PAUL BIYA BEAUCOUP DE FAMILLES CAMEROUNAISES VONT SE DISLOQUER À VIE SUR LE CHEMIN DE L'IMMIGRATION FORCÉE

La mauvaise gouvernance et le culte de la médiocrité prônés par le Régime en place au Cameroun contraignent de nombreux camerounais à aller chercher du travail, la santé, la sécurité, en gros, une vie normale loin du Cameroun. Malheureusement un des aspects négatifs de cette immigration forcée (je dis bien forcée parce que c'est le régime qui l'a imposée aux Camerounais) est la désintégration progressive de nos familles.

Imaginez une famille Camerounaise dont :

- le premier né est aux USA.

- le deuxième est en Angleterre.

- le troisième est en Allemagne ou à Dubaï.

- le quatrième en Australie ou au Canada.

- le cinquième en France.

- les cousins, neveux et autres sont autant éparpillés.

Chacun fera sa vie loin de ses frères, sœurs et du reste de la famille. De temps en temps ils discuteront ensemble sur Wathsaap, Skype etc...mais ce sera toujours compliqué au regard des décalages horaires. Les petits enfants ne se rencontreront jamais physiquement, sinon très rarement, peut-être une fois pendant la vie pour les plus chanceux.

Les parents seront de temps en temps baladés de continent en continent en fonction des billets d'avion mis à leur disposition, mais ils seront à chaque fois crispés par la hantise de ne pouvoir communier avec tous leurs enfants en même temps.

Il n'y aura presque plus de réunion d'ensemble ou de famille comme ça se faisait avant quand le Cameroun était bien dirigé et que les camerounais profitaient du bonheur dans leur pays. Pendant ce temps, les parents Français, Américains, Australiens, Argentins , Japonais, Sud Africains etc. voient leurs petits fils tous les weekend ce qui contribue à renforcer leurs encrages familiaux et le développement socio-culturel de leurs pays.

Au bout du compte, l'on constate qu'au-delà de tuer le génie individuel, le régime de monsieur BIYA est entrain de détruire doucement aussi nos familles. Soyons honnêtes de reconnaître que si Paul BIYA et son régime continuent à la tête du Cameroun, beaucoup de familles vont disparaître à cause de l'immigration forcée et ça va continuer ainsi, jusqu'à ce que le contrôle du Cameroun échappe aux Camerounais à cause du phénomène de l'immigration inverse, choisie et surtout impérialiste des Chinois, Indiens, Libanais etc...

A bon entendeur.

Par Me Sikati Désiré