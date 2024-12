CAMEROUN :: Graves menances de trouble de l'ordre public à Mombo: Shanda Tonme est inquiet :: CAMEROON

Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) et Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) vient d'interpeller Monsieur le Gouverneur du Littoral sur les "graves menaces de trouble de l'ordre public à Mombo sur l'affaire de la vraie Eglise de Dieu.

Lisez sa correspondance en dessous.