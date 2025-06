CAMEROUN :: Le Développement du tourisme fait l’objet d’une convention entre Clauvis Kontcheu et le gouvernement :: CAMEROON

Le 11 juin 2025 à Yaoundé, l’institution financière dédiée aux petites et moyennes entreprises a signé une convention d’investissement avec la société Bien être plus Sarl de l’homme d’affaires Clauvis Kontcheu Mofang, après l’émission d’un avis favorable à la demande d'agrément de cette pme par le ministre des finances Louis Paul Motaze.

le projet de Bien être plus Sarl, objet de la demande d’agrément, porte sur la construction d'un complexe touristique et de loisirs multisites dans la ville de Douala, pour un coût global d'investissements de FCFA 11 192 700 000, une demande d’agrément qui selon le courrier du MINFI, remplit l'ensemble des conditions de recevabilité prévues par l'Arrêté N°004263/MINMIDT du 03 juillet 2014 fixant la composition du dossier d'agrément et notamment : la production des statuts notariés, de l'attestation d'immatriculation, la liste des équipements à importer et l'attestation de conformité fiscale à jour.

Il s’agit notamment du complexe commercial et de loisirs « Yassa galleries », le complexe commercial et de loisirs « Kontcheu galleries » et un centre de sport ultra moderne « Mega Gym Fitness ». « Cette convention est bien plus qu'une simple injection de capitaux. Elle représente une validation de notre modèle économique et de notre engagement envers l'innovation et la croissance. » a déclaré Clauvis Kontcheu Mofang « Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe désormais et nous nous engageons à utiliser ces ressources de manière efficiente et efficace pour atteindre les objectifs de développement fixés par le gouvernement de la République contenus dans la SND30. » a-t-il développé. Selon le directeur de l’APME Jean Marie Louis Bagda, 83 conventions d’agrément au régime ont été signées depuis la délégation de ce pouvoir à l’APME depuis 2027.

Toujours d’après le courrier du ministre des finances, Bien être plus Sarl dont le projet relève du secteur touristique, satisfait au moins à l'un des critères alternatifs exigés par l'Arrêté n°0000366/MINFI/SG/DGI/DGD du 19 novembre 2013 précisant les modalités de mise en œuvre des avantages fiscaux et douaniers de la loi suscitée à savoir : créer pendant la phase d'exploitation au moins un (01) emploi par tranche de vingt (20) millions d'investissement (560 emplois directs projetés).

Ces complexes commerciaux et de loisirs futuristes de Bien être plus Sarl, ne sont pas les premières réalisations de Clauvis Kontcheu dans ce secteur. Avant, l’opérateur économique avait offert aux populations de douala 5e deux complexes commerciaux et de loisirs : B’ssadi Square et B’ssadi Galleries.

