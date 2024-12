L’événement tant attendu s’est déroulé dans l’atmosphère chaleureuse du Paname Porte des Lilas, il réunissait les membres de l’association NDE Paris France VIP, une communauté dynamique des hommes et femmes originaires du département du NDE, vivant en France. Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont plongé dans une ambiance festive et conviviale, rythmée par des chants, des jeux et des instants de pur bonheur partagé.

Ce moment de détente et d’émerveillement s’est prolongé par un repas copieux, offert par l’association, ce qui renforçait ainsi les liens d’amitié et de solidarité au sein de cette belle communauté.

L’apothéose de cette journée mémorable fut l’apparition du Père Noël, venu pour distribuer des cadeaux à une centaine d’enfants émerveillés. Ce geste symbolique, initié sous l’impulsion du président Tchaga Thierry, vient clôturer une année riche en actions solidaires et marquer cette période festive d’un sceau de générosité. En attendant les surprises de l’année prochaine, l’association NDE Paris France VIP adresse à tous ses membres et sympathisants ses vœux les plus chaleureux pour une bonne et heureuse année 2025.