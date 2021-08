Concertation entre l'ordre national des médecins du Cameroun et les médecins chômeurs. :: CAMEROON

Suite à l'arrêt du gouvernement camerounais d'intégrer quelques 50 médecins sortis des écoles de médecine dans la fonction publique, ce nombre insuffisant cause beaucoup de frustration au sein du corps de la médecine. L'Etat ne pouvant plus absorber tous les corps de toutes les écoles dans la fonction publique. A ce jour, c'est plus de 700 médecins généralistes publics et privés qui se retrouvent à la fin de leur formation en galère chaque année, dans un chômage Apocalyptique, le taux de chômage a explosé dans ce corps de métier.

Pour éviter la continuité des grèves lancées il y'a quelques semaines à YAOUNDÉ devant le Premier Ministère par certains médecins chômeurs, l'Ordre National des Médecins du Cameroun de concert avec les pouvoirs publics a organisé une concertation avec ces jeunes médecins dans son siège à YAOUNDÉ ce mercredi 11 août 2021 pour encadrer ces réclamations.

Le Président de l'ONMC Dr Guy SANDJO a instruit à ces collègues qui sont dans ce cas de proposer des solutions palpables. L'ordre plaidera auprès de la hiérarchie gouvernementale.

Interview du Dr TANKOUA-SUNOU Chantal, Présidente de l'Ordre National des Chirurgiens dentistes du Cameroun. "Le Président de l'ONMC l'a réitéré. Nous sommes là pour accompagner nos cadets. Mais il ne faut pas manifester en cassant, éviter de poser les actes qui dévalorisent le métier.

Tout en étant fermes dans nos revendications, gardons l'éthique déontologie de la profession".

Interview du Dr Guy SANDJO, Président de l'ONMC. "Il faut se constituer en groupe et préparer une stratégie de proposition, prendre quelques semaines vue le nombre élevé de chômeurs dans notre profession. On se donne rendez-vous dans 4 semaines, alors une audience sera demandée aux autorités pour plaider la cause. Je rappelle que le siège de l'ONMC est la maison du médecin. C'est ici que tout doit prendre corps.

Mon vœu est que le gouvernement ajoute le nombre de fonctionnaire médecin et pour aller plus loin, alléger les conditions de spécialisation au Cameroun.

Il faut être soudé pour gagner cette bataille, nous allons essayer de mener des plaidoiries pour trouver des solutions."

C'est sur ces paroles d'exhortation que la séance a été levée.