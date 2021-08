CAMEROUN :: Carnet noir : Mort de la députée Ngaba Zogo Salomé :: CAMEROON

L'Assemblée nationale du Cameroun encore en deuil.

La députée Ngaba Zogo Salomé froisse son écharpe. L'élue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), est morte le 15 août 2021, des suites de maladie. Originaire de l'arrondissement d'Ebebda dans le département de la Lekié ( région du Centre Cameroun), elle était députée du parti au pouvoir, pour le compte de ce département.

Ngaba Zogo Salomé a mené une longue et riche carrière de professeur des lycées d'enseignement général. Une carrière bonifiée par des postes de proviseurs, et conclue jusqu'à sa retraite en 2013, au strapontin d'inspecteur pédagogique national de Sciences naturelles dont elle obtient une Licence en 1973, à l'unique université du Cameroun à Yaoundé. Elle s'envole ensuite pour la France, et entre à l'Ecole normale supérieure où elle obtient un Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ( Capes).

Âgée de 69 ans, Ngaba Zogo Salomé est élue députée Rdpc à l'issue des élections législatives du 09 février 2020. A la Chambre basse du parlement camerounais, elle était présidente du bureau de la Commission de l'Education, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse. Ses nombreux diplômés dans d'autres domaines techniques, notamment dans le Management et l'Environnement, faisait d'elle l'une des députés les plus compétents et outillés pour la défense et le suivi des projets de développement.

La mort des suites de maladie de Ngaba Zogo Salomé, porte à deux, le nombre de députés camerounais morts pour le seul mois d'août 2021. La parlementaire se joint ainsi à son collègue et camarade de parti, Isaac Ngahane de la circonscription électorale de Wouri - Est ( région du Littoral Cameroun), mort lui aussi des suites de maladie, le 1 er août.

Ngaba Zogo Salomé est le neuvième député à quitter la scène depuis la 10 ème législature consacrée par les élections législatives de février 2020.

Nos sincères condoléances à sa famille, amis et connaissances.