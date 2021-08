CÔTE D'IVOIRE :: Bookmakers de la Côte d’Ivoire :: COTE D'IVOIRE

Essayer de trouver le meilleur site de paris en ligne en Cote d’Ivoire peut être parfois une tâche difficile. Il y a de plus en plus de bookmakers qui entrent sur le marché ivoirien, le choix devient donc encore plus compliqué. Heureusement, nous suivons tous les derniers bookmakers apparus sur la scène des paris dans le pays. Voici une liste des sites de paris sur le football en ligne pour les joueurs ivoiriens – testés et examinés par notre équipe.

1xBet

Ce site de paris offre une expérience de paris complète pour les parieurs sportifs nouveaux et vétérans. 1xBet est un favori parmi les ivoiriens en raison de nombreuses promotions qu'ils ont, de 1000 événements et marchés couverts et des cotes exceptionnellement élevées offertes.

Tout outil est dispo chez ce bookmaker russe : pari mutuel, cashout, constructeur de paris, streaming, 1xbet applications mobiles et bien plus encore.

Betwinner

Il s'agit d'un nouveau site de paris en Cote d’Ivoire - Betwinner qui possède des fonctionnalités de paris internationales uniques telles qu'une bourse de paris. Les cotes sont grandes pour des sports tels que le basket-ball, le football américain et le volleyball.

Les principales caractéristiques de Betwinner comprennent une grande variété de jeux virtuels, échange de paris unique, bons paris en direct, diffusion de qualité et le bonus d’inscription jusqu’à 100 euros.

Sportcash

Sportcash - ce site de paris est très basique, mais dispose de fonctionnalités pour satisfaire une majorité de parieurs sportifs. Le jackpot est simple et facile, les sports virtuels sont accessibles et il existe de promotions hebdomadaires et quotidiennes pour les utilisateurs, dont le bonus de bienvenue jusqu’à 5000 XOF.

Le site est suivi par LONACI, la loterie nationale, ainsi n’ayez pas peur d'être trompé, vous pouvez toujours retirer vos gains avec les opérateurs mobiles comme Orange Money.

Le calendrier et les résultats sont aussi offerts, tout comme le site mobile pour les parieurs qui préfèrent les portables.

Bet 365

Si vous recherchez une expérience de paris internationaux avec un bookmaker anglais, Bet365 est le bon choix pour vous. Il possède de nombreux marchés sportifs que vous ne pouvez pas trouver sur d'autres sites de paris en Cote d’Ivoire, surtout les sports anglais – courses hippiques, football. Son casino est certainement parmi les meilleurs du pays.

Ceux qui aiment parier partout, trouveront une appli superbe sous iOS et Android. De plus, la sélection de bonus vous y attend, notamment l’offre de bienvenue (60 $ en crédits de pari).

Le constructeur de paris, streaming et cashout sont parmi les outils indispensables proposés par le bookmaker.