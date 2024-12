Dans une lettre parvenue ce jour à la rédaction de Camer.be, le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) interroge les autorités camerounaises sur les mesures prises par le Gouvernement de la République, pour arrêter l’émigration massive des meilleures compétences du pays vers l’étranger.

"PLUS DE TROIS MILLE (3000) INGENIEURS ENTRE JANVIER ET DECEMBRE 2024", affirme-t-il

L’intégralité de sa lettre en dessous

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes compliments, et de vous réaffirmer avec force et conviction, mon soutien à nos institutions, ainsi qu’aux personnalités de tous les niveaux de responsabilité qui les animent.

Je trahirais cependant, Monsieur le Premier Ministre, mon propre serment de défense des intérêts de la patrie, si je ne vous ouvrais pas mon cœur profond, face à la saignée, la détresse, l’abandon et l’humiliation que subit notre pays, avec le départ, la fuite précipitée et désespérée, en masse, des milliers de ses filles et fils de grande valeur, vers des cieux étrangers, lointains.

Les statistiques sont effrayantes, et les implication et conséquences de toute nature sont cruelles. Se contenter de condamner les partants pour manque de patriotisme ou pour égarement dans des aventures incertaines, n’est plus acceptable comme réponse. Cette situation nous interpelle et nous interroge, nous condamne et devrait nous mobiliser.

Aussi, c’’est par devoir et par amour sincère de citoyen, de leader d’opinion écouté et d’enfant du pays plein d’amour, que je prends ma liberté, toute la liberté ainsi que toute la responsabilité, pour vous interpeller personnellement aujourd’hui, tant le problème est grave.

Que faire ? Comment s’y prendre ? A quoi s’en remettre ? En somme, quelles mesures concrètes le gouvernement de la République sous votre intelligence et la sagesse du père de la nation, le Chef de l’Etat, entend mettre en œuvre dans l’urgence, pour arrêter cette véritable malédiction ? Ceux qui sont partis se former avec la promesse et la flamme de revenir construire le pays ne reviennent pas, et ceux qui ont été formés au pays s’enfuient. C’EST TRES GRAVE, IL FAUT FAIRE QUELQUE CHOSE.

Certes, il y aura toujours plus de camerounaises et de Camerounais au Cameroun qu’à l’étranger, mais il existe des seuils d’émigration et d’abandon du terroir intolérable pour une nation respectable et responsable.

Dans l’attente, je vous prie, Monsieur le Premier ministre, d’accepter ma très haute et dévouée considération./.