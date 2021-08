CAMEROUN :: Charlotte Dipanda nouvelle ambassadrice de Soft care :: CAMEROON

L’idylle entre la diva de la musique et l’entreprise a été officialisée ce lundi 09 Août à Douala.

« j’ai décidé d’être ambassadrice de soft care pour la belle qualité de ses produits » ces mots de charlotte Dipanda décrivent à suffisance son état d’esprit au moment où elle est présentée à la presse comme nouvelle ambassadrice des produits soft care.

La diva de la musique camerounaise qui est aujourd’hui une valeur internationale est celle qui a le mieux accroché les responsables de la marque pour ce rôle. Frédéci Zhu,le directeur commercial de cette entreprise au Cameroun dira à ce sujet,« Charlotte Dipanda fait partie de ces célébrités et personnes influentes dont l’engagement peut permettre de donner un plus grand coup de pousse à la promotion des marques de notre entreprise. Sa notolriété, sa beauté légendaire et sa capacité d’influence peuvent aider à attirer et à booster l’attention de la communauté nationale sur nos produits ».

Il faut noter que l’entreprise Soft care est présente au Cameroun depuis bientôt trois ans et ses produits ont déjà été adoptés par le public camerounais. c’est à cet effet donc qu’elle a voulu le lui rendre de la meilleure des manières en s’attachant les services de charlotte Dipanda en qualité d’ambassadrice afin que ce public camerounais qui l’a adopté se reconnaisse véritablement dans ses produits.

Une marque de reconnaissance qui ne laisse pas insensible l’auteure de « Ndolo Bukatè »: « J’aime ce devoir de citoyenne , celui de me sentir concernée par les problèmes de notre société et davantage ceux liés à la petite enfance et aux femmes. Je suis très honorée, je remercie cette entreprise de m’avoir choisie et j’espère qu’avec cette collaboration, nous irons plus loin».

Notons que Soft care est une entreprise qui fait dans la commercialisation des couches Jetable Softcare très utiles pour les bébés. Elle est hyper absorbante et permet au bébé de bouger librement sans toutefois se sentir mal à l’aise.

C’est une couche très pratique, souple et enveloppe bien le bébé grâce aux bandes latérales. Ainsi votre bébé grandira sans toutefois avoir les rougeurs. En plus de couches jetables, cette entreprise vend aussi des lingettes, des serviettes hygiéniques et autres.