CAMEROUN :: DETTE PUBLIQUE : L’ardoise augmente de 136 milliards FCFA :: CAMEROON

En 2 mois, elle est passée de 10 551 milliards à 10 687 milliards de FCFA.

La Caisse autonome d’amortissement (CAA) a publié le 29 juillet 2021, la "Conjoncture mensuelle de la dette publique du Cameroun N° 06/21-Juin 2021". Il en ressort que « l’encours de la dette du secteur public au 30 juin 2021 est évalué à 10 687 milliards de FCFA et représente 44,3% du PIB, soit une augmentation de 3,6% en glissement annuel et de 1,5% par rapport au mois précédent. Il enregistre une augmentation de 3% comparé à la situation au 31 décembre 2020, contre une légère baisse de 0,1% en glissement trimestriel. »

La précédente conjoncture mensuelle publiée par la CAA faisait état de ce qu’ « au 30 avril 2021 cet encours est estimé à 10 551 milliards de FCFA. » Les décaissements effectués sur les emprunts publics durant le mois de juin 2021 se chiffrent à 146 milliards de FCFA, dont 51 milliards de FCFA auprès des bailleurs de fonds extérieurs et 95 milliards de FCFA auprès des bailleurs de fonds intérieurs. Le cumul des décaissements effectués au cours des 6 premiers mois de l’année 2021 s'élève à 601 milliards de FCFA, dont 30,5% de tirages extérieurs et 69,5% de décaissements intérieurs.

À en croire la CAA, « depuis le début de l’année 2021, 5 conventions de prêts ont été signées, portant sur un montant global d’environ 210,9 milliards de FCFA, dont 33,3% de financements non concessionnels et 66,6% de financements concessionnels. Outre ces prêts projets et l’émission de l’Eurobond 2021, le gouvernement a signé le 16 juin 2021 avec la Banque mondiale au Cameroun, la 3ème et dernière tranche d’appui aux politiques de développement pour la consolidation budgétaire et la croissance inclusive au Cameroun pour un montant de 100 millions de dollar US (50 milliards de FCFA, Ndlr). »

Le prêt de la Banque mondiale est destiné notamment à l’atténuation des effets socioéconomiques du COVID-19. C’est dans ce sens que s’inscrivent les allégements de dette obtenus auprès du G20 et des pays membres du Club de Paris de janvier à juin 2021. Selon la CAA, ils « s’élèvent à 2 milliards de FCFA à juin 2021, soit un cumul des allègements obtenus, à 82,8 milliards de FCFA de janvier à juin 2021. »

Par ailleurs, le service effectif de la dette publique, réglé au cours du mois de juin 2021 s’élève à 22,9 milliards de FCFA (dont 18,9 milliards de FCFA pour le service de dette extérieure et 4 milliards de FCFA pour le service de la dette intérieure), portant le cumul du service effectif réglé depuis le début de l’année 2021 à 236,8 milliards de FCFA.

Il faut dire que la note de conjoncture de la CAA intervient dans un contexte dominé entre autres par l’opération de refinancement de l’Eurobond 2015 à travers une nouvelle émission d’un montant de 450 milliards de FCFA sur le marché international, l’adoption d’un nouveau Programme économique et financier avec le FMI soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) et le Mécanisme élargi de crédit couvrant la période 2021–24 pour un montant équivalant à 175% de la quote-part du Cameroun, soit 483 millions de droits tirage spéciaux (environ 689,5 millions de dollars US) correspondant à environ 380 milliards de FCFA, programme approuvé par le conseil d’administration de l’institution de Bretton Woods le 29 juillet 2021.