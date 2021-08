MONDE ENTIER :: REVUE DU PHANTOM X : COMPARAISON AVEC LE SAMSUNG A72 :: WORLD

PHANTOM, redéfini comme une sous-marque phare de TECNO pour le marché des smartphones haut de gamme, a récemment annoncé son premier smartphone haut de gamme PHANTOM X au monde. En ce qui concerne le design général, la technologie de l'appareil photo, le stockage et d'autres aspects supplémentaires, ce smartphone présente de grandes similitudes par rapport à son rival potentiel, le Samsung Galaxy A72.

Pour mieux comprendre où sont les similitudes, analysons d'abord les caractéristiques clés des deux appareils en utilisant un aperçu des spécifications des deux appareils :

Design et perspectives

Image tirée du site officiel de PHANTOM

Image tirée du site Web de SAMSUNG

Les deux appareils sont dotés d'un écran de 6,7 pouces, le PHANTOM X adoptant un design infini avec un écran 3D sans bords. Dépourvu de bordures, l'écran 3D borderless présente un grand angle de courbure allant jusqu'à 70°, permettant au texte et aux images de se fondre dans l'infini sur les bords de l'appareil. Avec un angle de prise en main parfait de 36,5°, le PHANTOM X offre une excellente sensation en main et constitue un choix fabuleux pour les amateurs de smartphones.

En ce qui concerne l'arrière de l'appareil, le SAMSUNG A72 est constitué d'un plastique durci ordinaire, tandis que le PHANTOM X remplace le couvercle arrière universellement utiliser par une texture gravée en verre de soie, ce qui double presque le défi de la production.

Image tirée du site officiel du PHANTOM X

En ce qui concerne la couche d'écran, le PHANTOM X et le Galaxy A72 adoptent tous deux le verre Gorilla Glass 5 pour offrir aux utilisateurs une expérience visuelle sans faille, un choix excellent et fiable.

Le PHANTOM X est disponible en deux variantes de couleur - Bleu étoilé de Van Gogh et Été de Monet. Les deux couleurs sont présentées à travers un magnifique dégradé de couleurs, et on dit qu'elles sont inspirées par l'esprit des artistes. Avec une approche différente de celle des concepteurs de la série Galaxy A, le Samsung Galaxy A72 présente quatre séduisantes couleurs pastel sans thème - Awesome Black, Blanc, Bleu et Violet.

Performances des caméras

On assiste à une augmentation considérable du nombre de capteurs personnalisés à gros pixels intégrés dans les smartphones haut de gamme. Le principal argument de vente unique de la fonction appareil photo du PHANTOM X est son appareil photo ultra-nuit de 50 Mpx doté d'un capteur ultra-large de 1/1,3 pouce. Cette caractéristique fantastique permet une sensibilité à la lumière beaucoup plus grande et une meilleure sensibilité aux environnements à faible luminosité, aidant les utilisateurs à capturer les images les plus saisissantes qui affichent une excellente qualité visuelle et une clarté extrême même dans des conditions de faible luminosité ou d'éclairage complexe.

Caméra ultra-night de 50 Mpx avec capteur ultra-large de 1/1,3 pouce, leader sur le marché

Tandis que le SAMSUNG A72 passe en ultra-haute résolution sur l'appareil photo principal de 64 Mpx avec OIS pour des photos nettes et claires tout au long de la journée. Grâce à l'augmentation de la taille des pixels 4-en-1, la Super Night View 3.0 du PHANTOM X peut donner vie à la nuit et capturer plus que ce que l'œil nu peut voir. Même dans un environnement extrêmement sombre, le PHANTOM X peut augmenter la quantité de lumière capturée pour révéler les détails les plus fins, aidant ainsi les utilisateurs à prendre des photos de nuit étonnamment claires et lumineuses à tout moment.

Pour les passionnés de photo qui aiment prendre des selfies, le PHANTOM X est équipé d'un appareil photo 48M avec un grand angle de 105°, offrant une image ultra claire, des couleurs plus éclatantes et une qualité naturelle, tandis que le Samsung A72 est équipé d'un appareil photo frontal de 32MP pour prendre des selfies en haute résolution. Les accros du selfie qui veulent prendre des photos en grand format seront également ravis par le PHANTOM X qui dispose d'un objectif frontal ultra-large supplémentaire de 8MP.

Ce qui nous surprend également, c'est l'objectif focal de 50 mm du PHANTOM X qui permet de présenter une image de portrait naturelle sans distorsion et son Super Portrait de nuit, avec le maillage du flash, du HDR en basse lumière et de l'IA pour que les photos de nuit brillent toujours avec énergie.

Performances et batterie

Le stockage de base du PHANTOM X est de 256 Go et 8 Go de RAM, tandis que le Galaxy A72 est disponible en trois versions : 128 Go + 6 Go, 128 Go + 8 Go et 256 Go + 8 Go de RAM. Les deux appareils offrent une performance de puissance sur l'autonomie de la batterie. Le Galaxy A72 est doté d'une énorme batterie de 5000mAh, ce qui est plus que ce dont on a généralement besoin pour une utilisation quotidienne, tandis que le PHANTOM X dispose d'une batterie de 4700mAh.

Concernant la fonction de charge rapide, le PHANTOM X prend en charge la charge rapide de 33W, avec une charge de 70% en 30 minutes et une charge complète en 60 minutes, le Galaxy A72 prend en charge la charge rapide de 25W, avec une charge complète en 90 minutes.

Sécurité et service

En termes de protection de la vie privée, le PHANTOM X est doté d'une protection contre l'accès aux données sensibles, d'une fonction d'anti-éclairage de l'écran et d'une protection contre le vol du smartphone. Le Samsung Galaxy A72 fournit quatre années de correctifs de sécurité au téléphone et une certaine protection de la vie privée, comme le masquage de l'adresse de la photo et le réglage de la durée de visualisation. Le PHANTOM X et le Samsung Galaxy A72 sont tous deux dotés d'une fonction d'empreinte digitale intégrée à l'écran, ce qui permet aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone de manière simple et sûre. Le PHANTOM X peut effectuer le processus de déverrouillage en 0,4 seconde.

Concernant le service logiciel mobile, le PHANTOM X et le Samsung A72 ont tous deux développé leur propre assistant virtuel IA. Le "Hi Ella" du PHANTOM X dispose d'un support intelligent hors ligne à la pointe du secteur, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer leurs tâches quotidiennes même en l'absence d'accès à Internet. En ce qui concerne le service consommateur, le PHANTOM X offre aux utilisateurs un service exclusif, comprenant une garantie de 100 jours contre les dommages accidentels à l'écran, un site web officiel www.mobile-phantom.com spécialement conçu pour les clients du PHANTOM X pour l'achat et un service après-vente complet.

Dans l'ensemble, avec un léger écart de prix, le PHANTOM X et le Samsung Galaxy A72 ont tous deux leurs propres caractéristiques extraordinaires. Le A72 est un effort de Samsung pour occuper le spectre du milieu de gamme tandis que le PHANTOM X, positionné comme le premier flagship premium de TECNO frappant le marché du milieu à haut de gamme, n'a pas manqué d'apporter son lot de perturbations. Il semble que TECNO essaie de faire une déclaration avec le PHANTOM X, notamment en ce qui concerne le design, l'appareil photo et le service après-vente exclusif.