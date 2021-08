CAMEROUN :: Aventure : Elle meurt pendant la traversée du désert :: CAMEROON

En route pour l’Europe, les images d’Isabelle Mpouma agonisant dans une vidéo en plein désert font le tour des réseaux sociaux.

Au domicile familial d’Isabelle Mpouma sis à Haute tension Mbedi à Douala, la famille porte le deuil. L’atmosphère est lourde. Les sœurs d’Isabelle, sa maman, son fils et les voisins n’en reviennent toujours pas. Le regard hagard, son fils aîné ne sait plus à quel saint se vouer. Aidez-nous, s’il vous plaît ! Aidez-nous ! Ma mère était tout pour moi ! Elle était tout pour nous ! Je ne sais pas quoi faire, ni par où commencer ! Je suis foutu !», lance-t-il au journaliste, la voix tremblante et les yeux rougis par la douleur. La quiétude de cette famille a été troublée depuis la publication, il y a quelques jours, d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo d’une minute 43 secondes, on peut voir une femme, les yeux affaiblis, la bouche entrouverte, couchée sur du sable et respirant à peine. Les auteurs donnent des informations sur les circonstances dans lesquelles ces images ont été prises.

« Voilà notre sœur camerounaise. Nous avons quitté Douala le 20 juillet dernier. Voici le cinquième jour que nous sommes coincés au désert à cause d’elle. Nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes une quarantaine de personnes. Nous ne pouvons pas risquer la vie de quarante personnes pour une seule personne. Malheureusement, nous devons continuer le voyage. Nous allons la laisser. Nous demandons pardon à Dieu », informe une voix d’homme dans la vidéo.

L’auteur de la vidéo, qui donne également quelques renseignements sur la dame en détresse et son activité, prie que la vidéo soit abondamment partagée afin que la famille d’Isabelle soit informée. Une vidéo qui a abondamment surpris la famille d’Isabelle M. « On savait qu’elle devait partir, mais le jour de son départ, elle ne nous a rien dit. Elle a juste dit qu’elle se rendait à Yaoundé. Et depuis lors, nous n’avons plus eu de ses nouvelles, jusqu’à cette terrible vidéo », explique son fils aîné, Emmanuel Nguema. Ce dernier raconte par la suite les multiples tentatives de voyage entreprises par sa mère depuis quelques années. Tentatives soldées par des échecs pendant la constitution des papiers du voyage, jusqu’à cette ultime tentative.

« Cela fait au moins trois ans que ma maman veut voyager. Elle a d’abord voulu faire le passeport pour la Turquie, cela a trop traîné. Le monsieur qui s’en chargeait lui a, selon ses dires, pris plus d’argent qu’il n’en fallait. Le passeport qui devait sortir le 10 juillet dernier n’a jamais été livré. Face à cet échec, elle a demandé au monsieur de lui faire des papiers pour la Tunisie, puis elle s’est retournée vers un passeur. Nous avons plutôt été surpris de constater dans cette vidéo qu’elle a pris la route pour rejoindre l’Europe », explique l’orphelin. Même si ce dernier dit ne pas connaître le jour exact du départ de sa génitrice, ses compagnons de route renseignent dans la vidéo qu’ils ont quitté Douala le 20 juillet, donc dix jours après l’échec du visa de la Turquie.

Échec

Au regard des multiples tentatives, les conseils de sa famille d’abandonner cette aventure n’ont pas été écoutés par cette mère de deux enfants. « Lorsque ma mère s’est lancée dans ce projet de voyage, je lui ai dit de ne pas s’y engager. Au début, elle était découragée, vu qu’elle a préparé ce voyage pendant trois ans et que cela n’avançait pas comme elle voulait. Puis, elle a dit que si elle n’a pas un soutien financier qui peut lui permettre de mieux vivre, elle va prendre la route », explique son fils. D’après la sœur cadette de la défunte, les multiples tentatives de quitter son pays ont coûté à cette tenancière d’une onglerie située au marché de la Cité des palmiers toutes ses économies. Plusieurs millions de Fcfa dépensés dans la fabrication de faux passeports et faux documents de voyage, apprend-on. Pour l’heure, la famille, dépassée par ce malheur, porte le deuil.