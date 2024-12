CAMEROUN :: Tronçon Bonepoupa-Yabassi : 6 Ans de Non-Paiement des Indemnités Promises :: CAMEROON

Depuis le lancement des travaux de construction du tronçon Bonepoupa-Yabassi en 2017, l’entreprise BUN'S, appartenant à l'ancien Premier ministre Peter Mafany Musonge, est sous le feu des critiques. Les indemnités promises aux populations affectées par le projet n’ont toujours pas été versées, six ans après.

Une promesse non tenue depuis 2018

Dès le début des travaux, plusieurs villages furent impactés, notamment par la destruction de cultures, de tombes, et d'habitations. En réponse, le préfet du département du Nkam initia une commission d’évaluation pour estimer les dégâts. En 2018, cette commission remit des fiches contenant les montants à indemniser pour chaque habitant concerné.

Cependant, plus de six ans se sont écoulés et les populations attendent toujours les fonds promis. Selon plusieurs sources, ces sommes auraient été détournées, plongeant les habitants dans un profond désarroi.

Des impacts humains et économiques lourds

Les familles concernées, déjà éprouvées par la perte de leurs biens, subissent en plus un préjudice financier énorme. Ces fonds auraient permis de relocaliser les populations et de compenser leurs pertes. L'absence de ces indemnités illustre une gestion opaque des projets publics et alimente la frustration.

Un silence qui inquiète

Ni les autorités locales, ni l’entreprise impliquée n’ont communiqué sur ce retard, renforçant le sentiment de mépris envers les populations rurales. Ce silence soulève des questions sur la transparence dans l’attribution et l'exécution des contrats publics.

Un appel à la justice et à la responsabilité

Les populations affectées demandent aujourd'hui la restitution des sommes détournées et une prise en charge rapide. Ce dossier met en lumière les défis liés à la gestion des grands projets d’infrastructure au Cameroun, où les plus vulnérables sont souvent les plus touchés.