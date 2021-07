Rohit Rajwani : « La marque Staunch vient à la conquête du marché du mobile au Cameroun » :: CAMEROON

Rohit Rajwani est D’origine Indienne, né au Cameroun il y a 24 ans et qui se réclame comme tel. Apres ses études secondaires à l’école Américaine de Bonapriso Douala, il s’est envolé en Angleterre à la Regents University et University of Westiminster. C’est nanti d’un diplôme de International Business Manager qu’il revient avec, à ses bagages, la Marque STAUNCH dont il est le représentant au Cameroun. Son objectif, vulgariser cette marque indienne sur le marché du mobile Camerounais. Il en donne les contours.

Pourquoi la marque staunch au Cameroun ?

Je suis le Directeur General de la Société RMR. Je viens de signer un contrat avec une marque Indienne de vente des accessoires mobiles qui s’appelle STAUNCH. Nous avons commencé nos opérations au Cameroun depuis quelques mois. Notre motivation part d’un constat : Il y a beaucoup de copies et moins d’originaux sur le marché du mobile au Cameroun. Mais aussi des produits « no name » qui inondent. Les produits de marque Staunch est donc la valeur ajoutée que nous apportons sur ce marché.

Quels sont les produits de cette marque ?

Dans la gamme des produits staunch, il s’agit essentiellement des téléphones portables et leurs accessoires que sont les bluetooth, des écouteurs, des casques, des powers bands, des chargeurs…Tous d’origine et de haute qualité accessibles à tous et à des prix concurrentiels. Il faut le dire pour rassurer que Staunch est une marque très populaire en Inde et qui occupe le top 3 des marques en Asie.

Où trouver ces produits ?

Pour l’instant, nous sommes en partenariat avec Tecno Mobile, une marque déjà fortement installée au Cameroun. Ce qui signifie que les produits Staunch sont accessibles dans tous les points Tecno de la ville de Douala. Nous attendons nous étendre dans les autres villes du Cameroun. En attendant, nous avons des représentants à Bamenda Garoua, Bafoussam, Yaoundé. Au niveau de l’Afrique, on trouve staunch au Nigeria, au Ghana, Tchad Centrafrique, Cote d’Ivoire