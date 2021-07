CAMEROUN :: Yaoundé, la fille d’un diplomate africain kidnappée :: CAMEROON

Des investigations approfondies ont permis aux gendarmes de localiser le kidnappeur dans un bâtiment. Il était enfermé avec la jeune demoiselle dans une chambre.

Le domicile d’un diplomate africain résidant à Yaoundé a été cambriolé le 14 juillet 2021. Les faits se sont déroulés aux environs de 04 heures du matin, rapporte la gendarmerie nationale sur sa page Facebook.

Au cours dudit cambriolage, nous apprend cette source, la somme de deux millions de FCFA a été emportée et la fille du diplomate, âgée de 22 ans, kidnappée.

Informés de la situation, la Brigade de recherches de Yaoundé 3 et le Bureau spécial des recherches et des enquêtes criminelles du groupement de gendarmerie territoriale de Yaoundé ont mené ensemble une série d’investigations et d’opérations.

Les renseignements recueillis, ainsi que le tracking du téléphone de la victime ont conduit les enquêteurs au quartier Tongolo. Des investigations approfondies ont permis aux gendarmes de localiser le kidnappeur dans un bâtiment. Il était enfermé avec la jeune fille dans une chambre.

Lancé le 15 juillet 2021, l’assaut a permis d’interpeller le présumé kidnappeur, après une résistance de sa part pendant plus d’une trentaine de minutes.

La fille du diplomate a été libérée saine et sauve et remise à sa famille.

Le suspect quant à lui, a été mis à la disposition de la Brigade de recherches de Yaoundé 3, pour la suite de l’enquête.