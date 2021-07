CAMEROUN :: Maroua, Garoua, Mora : Le parcours de combattant du ministre de l’habitat et le développement urbain :: CAMEROON

Le Ministre de l'habitat et du développement urbain (Minhdu) Célestine Ketcha Courtes a effectué une visite de travail dans le grand nord. Cette mission dans le septentrion avait pour but de s’assurer de la bonne exécution des chantiers instruits par le président de la république . Célestine Ketcha Courtès en a profité pour inviter les populations à respecter les institutions.

A peine arrivé à Maroua, ce jeudi 22 juillet 2021, le Ministre de l'habitat et du développement urbain, s'est immédiatement rendu sur le terrain. La première étape de cette visite sera le pont Mizao. Sur une pluie battante, Célestine Ketcha Courtès avec à sa suite le gouverneur Mindiyawa Bakari et les services techniques du Minhdu, ont apprécié les travaux de reconstruction du Pont Mizao rendus à plus de 80%. On se souvient que, immédiatement après l'effondrement du PONT MIZAO qui avait divisé Maroua 1 et 2, le Chef de l’Etat avait dépêché en début septembre 2019, le Minhdu sur le terrain avec instruction de procéder à l’aménagement immédiat d'une voie de Contournement permettant de rétablir la liaison' entre les deux villes, et la la construction sans délai d’un nouveau Pont. Tout cela soutenu par le financement Fonds Routier 2020. A ce jour l’ouvrage réalisé par le MINHDU à travers les sociétés citoyennes opérant dans l’extrême nord est à plus de 80%. Le chantier a été exécuté en mode urgence grâce à une mobilisation spéciale des fonds sur très Hautes instructions du Chef de l’Etat. Toute chose qui a fait dire que Maroua vit au rythme de l’aménagement Urbain. Face au Ministre, les populations de Maroua se sont dites très satisfaites de la qualité des travaux déjà réalisés.

vendredi 23 juillet 2021. Garoua. Les projets prescrits par le Président de la République et pilotés par le Minhdu en faveur de la CAN 2022, du planut, du programme C2D et BIP donnent à Garoua l’image d’une Ville nouvelle, neuve et lumineuse. Le Ministre de l'habitat et du développement urbain accompagnée par Ibrahim Talba Malla, ministre délégué à la présidence en charge des marchés publics, a inspecté l'ensemble des chantiers de son département ministériel en cours d'exécution dans la région du Nord à Garoua, et ceux déjà achevés relevant particulièrement de la CAN 2022. Les travaux instruits par le Chef de l'État pour la modernisation de Garoua sont pratiquement visible, et la cité capitale du Nord Cameroun est en pleine mutation. La voirie, les travaux d'infrastructures de drainage, et l'éclairage public, métamorphosent positivement le visage de Garoua. Et pour un développement durable, le Minhdu vient d'engager par le C2D, l'aménagement du Marché poisson/bétail, l'aménagement du parc boisé, l'aménagement du jardin An 2000 et bien d’autres. Au terme de cette visite d'inspection, et d'évaluation, le Ministre de l'habitat s'est dite très satisfaite de la qualité des travaux et a invité les maires à veiller à l’entretien de ces belles infrastructures et surtout de mettre autour de chaque point d’eau un Comité des Usagers de l’Eau ( CUE) impliquant les riverains pour l'entretien et la pérennisation de ces projets.

Samedi 24 juillet 2021. Mora. Pour inspecter et apprécier les travaux d'entretien et de réhabilitation de la voirie, et de ceux relatifs à la construction des ouvrages de franchissement. dans le but d'améliorer la mobilité urbaine et l'interconnexion des quartiers, Célestine Ketcha Courtes avait instruit la reconstruction de certains dalots en ruine, et la réhabilitation de certaines voirie , et la construction des nouveaux ouvrages de franchissement.

Si selon le Ministre Célestine Ketcha Courtès , la qualité des travaux est appréciable, il reste que toutes les exigences des cahiers de charge soient respectées. La construction du dalot affiche 23% et les travaux de voirie 71%. En martelant avec rigueur sont intérêt pour le respect des délais , le Minhdu a invité le maire et l'ensemble de la population à mettre en place des stratégies au niveau local pour l'entretien et la pérennisation de ces actions qui témoignent de l'engagement du Chef de l'État à moderniser nos villes et villages partant améliorer les conditions de vie des Camerounais partout où ils se trouvent.