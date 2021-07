CAMEROUN :: Cimencam : Le nouveau PCA prend ses marques. :: CAMEROON

Jacques Yves Mbelle Ndoe, le nouveau Président du Conseil d’administration (PCA) des Cimenteries du Cameroun (Cimencam) était à l’usine siège de Bonabéri-Douala. Dans le cadre d’une visite des installations et le contact avec le personnel d’une entreprise dont il défend désormais les intérêts auprès du gouvernement.

Installé le 13 Juillet 2021 par le Ministre des mines de l’industrie et du développement technologique, Gabriel Dodo Ndoke, le PCA a pris ses fonctions, sur le terrain de l’action de production du Ciment. Au cours d’une visite guidée, il a été édifié sur la chaîne de production. A partir de la matière première, le stockage, la transformation, jusqu’aux produits finis. En raison du fort déploiement de Cimencam au Cameroun et dans la sous-région et pour satisfaire la demande de plus en plus forte, un Quai est dédié à cette entreprise au port de Douala, au rythme de cinq bateaux par mois. Le Clinker et la pouzzolane, principaux intrants dans la fabrication du ciment y sont déchargés par tonnes. Avant de passer par les broyeurs. Après le passage par le laboratoire pour le contrôle qualité, on obtient au bout de la chaine, des milliers de tonnes de Ciments.

Depuis quelque temps, Cimencam s’est donné un challenge : satisfaire une demande de grandissante du Cameroun et la sous-région. Le Directeur Général Benoit Galichet s’est donné les moyens de sa politique par la création de nouvelles unités de production. L’usine de Nomayos prêt de Yaoundé pour les régions du centre, du sud, de l’Est et la République Centre Africaine. L’usine de Figuil pour les régions de l’Adamaoua, le Nord, L’extrême-Nord et la République du Tchad. L’usine siège de Bonabéri approvisionne en ciment les régions du Littoral, l’ouest, le Nord-ouest et le Sud-ouest. Ce déploiement de Cimencam s’accompagne aussi par production de plusieurs variétés de Ciment et des ciments spéciaux. Pour rester dans l’ère du temps, une campagne de digitalisation des ventes a été mise sur pied.

Il y a eu aussi un échange par visioconférence entre le PCA et le personnel A l’issue e la visite de prise de contact, Dr Jacques Yves Mbelle Ndoe se dit satisfait et prêt à défendre les intérêts de Cimencam aupres du gouvernement.