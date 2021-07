FRANCE :: LE FESTIVAL ACTE 3 DES BAYANGAM D'EUROPE SE PREPARE

C’est la plus grande manifestation culturelle et socio-économique, à l’étranger, de l’association des Bayangam de France, créée il y a bientôt quarante ans. Festival Yogam Europe : 3è édition en juillet 2022 à Paris « Yogam ! Fouetako ! ». Le cri de ralliement renvoie au lavement du ventre de l’enfant ou du nourrisson contre les coliques néphratiques. L’association des Bayangam de France, officiellement créée le 26 décembre 1983, était réunie salle Henri Lethelier, à Fresnes (94), dimanche dernier, 18 juillet soir. L’objet de la rencontre, l’annonce à la presse du prochain festival Yogam Europe 2022, du 1er au 3 juillet.

Commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest, département du Koung-Khi, en pays Bamiléké, à 291 km de Douala, 288 km de Yaoundé et 25 km de Bafoussam, Bayangam est aussi un arrondissement, siège d'une chefferie traditionnelle de 2ᵉ degré. C’est surtout une terre reconnue pour sa diversité culturelle dont le festival Yogam Europe est la manifestation la plus importante à l’étranger. « Synergie » « La culture Bayangam se transmet par la langue, les cérémonies et manifestations culturelles visant à préserver nos traditions, us et coutumes.

A la question de savoir si nous sommes camerounais, hollandais ou français, nous répondons que c’est par notre culture que nous nous définissons. C’est aussi cette culture qui fait notre solidarité », a expliqué Gilbert Chendjou, président du Comité d’organisation, avant que William Toko ne renchérisse : « A travers ce festival, nous souhaitons développer un réseau socio-économique et professionnel pour mettre en valeur des acteurs socio-économiques Yogam et promouvoir la jeunesse. Dans cette optique, j’appelle les professionnels et les jeunes à nous rejoindre pour qu’ensemble, nous concourons à la réussite de l’évènement ». Annick Sop pense que « la cohésion au sein de la communauté est au cœur de la réflexion lors de ce festival. C’est l’occasion de mettre à contribution divers champs de communication ».

Ce qui amène Armelle Kom, responsable de la communication au sein de l’association, à proposer un plan en trois temps : « Avant, pendant et après le festival ». « Diverses animations » Pour sa part, Mireille Le Mormand, en charge du pôle animations, promet des activités et réjouissances variées : « Théâtre, conférences, atelier de santé, danses traditionnelles, exposition d’objets d’art et de vêtements traditionnels, promotion de la culture bamiléké et Bayangam… », a-t-elle indiqué. Tout au long des trois jours du festival, la commission culinaire prendra en charge les repas des festivaliers. L’occasion pour Justin Nguensus, président des Bayangam de France, d’inviter tous les camerounais et même des européens, amis du Cameroun et de l’Afrique, à venir nombreux faire la fête avec les Bayangam de France, du 1er au 3 juillet 2022, à Paris.

Les deux premières éditions, à Lens, dans les Hauts-de-France, en 2018, et à Bruxelles, la capitale européenne, en 2019, ont été un vrai succès. Depuis, le festival n’a pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire mondiale. La prochaine édition, début juillet 2022, est donc très attendue. « Les Bayangam doivent se rassembler, retrousser les manches pour que ce 3è festival soit une réussite mémorable », a martelé Mme Jeannette Kamdem Maffo Tchoutse, qui n’a jamais autant bien porté son nom. En espérant en secret que la pandémie sera derrière nous.