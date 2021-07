CAMEROUN :: Une jeune start-up recherche des financiers. :: CAMEROON

30 millions ou 46150€ C'est la somme recherchée par la jeune start-up TMP-Flash Services à contacter au 237 698170880 appel ou wathsapp basée à Yaoundé au Cameroun pour démarrer. De quoi s'agit-il ? Un jeune camerounais en cette période de covid19 et vue la montée vulgurante du e-commerce voudrait proposer des solutions pratiques et adéquates à travers la livraison à domicile des produits achetés dans les supermarchés, les marchés, boulangeries, pharmacies et la liste n'est pas exhaustive. Le projet sera lancé à Yaoundé et s'entendra progressivement à Douala et dans la sous-région. Pratiquement à partir de chez vous, vous passez un coup de fil, soit une commande sur la plate forme numérique facebook de l'entreprise, en commandant le produit ou l'article désiré et l'entreprise vous livre le produit chez vous, sans vous déplacer en un temps très raisonnable telles sont les explications du porteur du projet.

PRÉSENTATION DU PROJET « TMPFLASH SERVICES » C’est la nouvelle chaine de livraison que nous voulons mettre sur pied.

Né d’un constat, un grand nombre de la population connait des difficultés pour s’approvisionner en gaz domestique, en médicaments, le règlement des factures, faire des courses, payer des tickets de voyage et autres abonnements ou d’électricité, l'achat des denrées , retirer du linge au pressing voilà les occupations auxquelles les ménages sont confrontés à chaque minute. Yaoundé où va démarrer le projet est une ville aux sept collines avec une population cosmopolite de six millions d'habitants. Le présent projet vise à s’appuyer sur les nombreuses difficultés rencontrées par les populations pour s’approvisionner chaque jour."

Au regard des difficultés sans cesse croissantes pour le ravitaillement des ménages dans nos villes, il ressort que le lancement de «TMP-FLASH Services" la nouvelle chaîne de livraison à domicile connaitra un accueil très chaleureux. Il est fort probable que ce projet présente un fort potentiel économique. Son arrivée à l’heure de l’éclosion du covid19 vient à point nommé résoudre un gros problème. Le projet présente moins de risque car son business model repose sur la distribution/livraison des produits déjà confectionnés. Il n’ya donc pas d’énormes charges liées à la production; voilà pourquoi toutes les entreprises exerçant dans ce domaine font des bénéfices énormes sans toutefois dépenser beaucoup.

Les personnes désireuses d'investir engrangeront rapidement des intérêts avec beaucoup d'aisance. Ce projet peut facilement être reproduit dans d’autres métropoles au Cameroun et dans la sousrégion voilà la véritable vision. Prôner la culture de l’esprit de l’auto-emploi, sachant que l’Etat ne peut plus recruter tous les jeunes.

Par TMP.