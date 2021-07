CAMEROUN :: Kribi : Il meurt après avoir consommé des biscuits :: CAMEROON

Le petit Bizounli âgé de 12 ans a rendu l’âme hier après avoir été conduit en urgence au centre de santé CIMGE, sis au quartier Dombè. Son compagnon qui a manifesté les mêmes symptômes se trouve hors du danger à l’hôpital de district de Kribi.

Les deux enfants ont pris part à une campagne d’évangélisation des enfants en plein air dans leur quartier et dans laquelle on distribuait les biscuits. Le jeune rescapé raconte que lui et son compagnon sont partis du site et ont trouvé chemin faisant une pièce de 50 frs CFA, avec laquelle, ils ont acheté deux biscuits dans une échoppe.

C’est après avoir consommé lesdits biscuits que le malaise a commencé. La police qui a été alertée de la situation est aussitôt descendue sur les lieux, a saisi le reste des biscuits de l’échoppe et interpellé le pasteur Modeste Douanla qui animait la campagne d’évangélisation et quelques-uns de ses collaborateurs. Ils se trouvent au commissariat central de Kribi.