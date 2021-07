CAMEROUN :: Cimencam offre des actes de naissance aux enfants scolarisés de Figuil :: CAMEROON

556 enfants scolarisés de la localité de Figuil ont reçu leurs actes de naissance ce jeudi 15 février grâce la contribution effective de l’entreprise spécialisée dans la production de Ciment.

Après la première étape de Douala Bonabéri où 200 enfants scolarisés de la commune de Douala 4è avaient reçu leurs actes de naissance grâce à la contribution de Cimencam , c’est au tour des enfants scolarisés de la localité de Figuil dans la région du Nord Cameroun d’expérimenter la volonté de l’entreprise de production de ciment d’offrir aux enfants des localités où sont implantées leurs usines des actes de naissance qui feront d’eux des citoyens à part entière.

Cette initiative va en droite ligne avec les ambitions societales de Cimencam au grand bonheur des populations bénéficiaires. « c’est un geste qui me va tout droit au cœur quand on sait la difficulté qu’ont certains parents a établir les actes de naissance à leurs enfants, c’est une véritable manne que Cimencam a décroché du ciel pour les enfants de Figuil et je suis persuadé que ce geste ô combien important va permettre d’augmenter les chiffres des candida aux examens du Cep et du Bepc » déclare un parent ému par le geste de Cimencam.

pour Benoit Galichet , le directeur général de Cimencam, « c’est une initiative qui est extrêmement importante pour nous parce qu’avec cet acte de naissance, on va donner la possibilité à plus de 1000 enfants sur toute l’étendue du Cameroun de démarrer leur vie de citoyen camerounais et ainsi pouvoir aller à l’école, obtenir un diplôme et pourquoi pas comme l’a dit notre directrice des ressources humaines un jour travailler pour Cimencam . C’est pour nous donc une étape importante et aussi dans la vie des enfants qui nous entourent ».

L’étape de Yaoundé qui est la prochaine de cette vaste campagne viendra boucler le nombre d’enfants à qui Cimencam aura contribué à la confection des actes de naissance à 1000.