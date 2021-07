Lancement du prix SESHAT du Courage féminin dans le journalisme Camerounais :: CAMEROON

Des journalistes ainsi que des hommes et femmes de culture du Cameroun lancent le prix SESHAT du courage féminin en journalisme.

Ce prix est destiné à soutenir et à encourager les femmes journalistes du Cameroun remarquées par leurs travaux contre les violences faites aux femmes ainsi que pour les droits des femmes au Cameroun.

Des évènements récents qui ont marqué l’actualité Camerounaise nous ont fait comprendre qu’il est urgent de soutenir le journalisme Camerounais notamment en y renforçant les rôles actifs, éthiques et professionnels des femmes dans ce corps de métier.

D'après plusieurs rapports d’organisations nationales et internationales, les femmes camerounaises sont victimes de violence dès leur plus bas âge et cela se poursuit même dans l'exercice de leur profession de journalistes.

Comme ce fut le cas de la jeune Malicka, de nombreuses femmes sont régulièrement victimes d’agressions sexuelles de la part de personnalités dont certaines issues des médias camerounais. Suite à l’affaire sus-citée, un constat s’est imposé au regard du silence des médias et surtout celui des femmes journalistes : D'après plusieurs témoignages recueillis par nos soins, de nombreuses journalistes femmes sont aussi régulièrement harcelées et agressées sexuellement.

Malgré la gravité des faits dans ces différentes affaires, nous avons été particulièrement choqué.es par l’attentisme, la passivité, le silence des journalistes femmes qui ont dans leur écrasante majorité choisi d’éviter, de fuir le sujet. Un sujet qui les concerne pourtant puisqu'elles sont, au quotidien, victimes des violences sexuelles au Cameroun.

C’est en grande partie pour cette raison que nous - journalistes camerounais, femmes et hommes de culture - avons réfléchi à mettre en place un prix du courage féminin. Il s’agit d’un prix qui récompensera chaque année une ou plusieurs journalistes femmes qui se seront impliquées à travers un genre journalistique (enquête, reportage, éditorial, article, chronique) dans la défense des droits des femmes camerounaises au Cameroun.

La vocation de ce prix est de soutenir la ou les récipiendaires à exercer la profession dans les meilleures conditions, à encourager ces dernières à œuvrer pour l’empowerment féminin et la défense des droits des femmes dans le contexte camerounais qui est particulièrement difficile. Ce prix porte le nom SESHAT qui est la déesse de la sagesse, de la connaissance et de l'écriture dans la haute antiquité africaine de l’Egypte ancienne.

Un comité d’éthique jouant le rôle de jury a été constitué pour accompagner le prix.

Ce comité d’éthique est composé de personnes reconnues pour leur intégrité, leur expertise, leur engagement. Il s’agit essentiellement de journalistes, des membres de la société civile ainsi que des écrivain.e.s. Ce comité apporte une caution morale au prix et a pour mission de suivre attentivement l’actualité au cours de l’année pour identifier une liste de récipiendaires putatifs.

La première édition du prix sera décernée ce 31 juillet 2021 à l’occasion de la journée internationale de la femme africaine.

A partir de 2022 nous élargirons le prix à plusieurs autres catégories.

La lauréate doit s’engager à publier au moins une fois par mois au pendant 12 mois, un travail journalistique allant dans le sens de la défense des droits des femmes dans son support traditionnel ou dans un médium de son choix.

Nous remercions toutes les personnes qui ont voulu nous aider dans la conception et la réalisation de ce prix. Nous remercions infiniment notre comité d’éthique qui, en même temps, joue le rôle de jury de ce prix, que nous aimerons plus tard voir remettre par les femmes elles-mêmes à leur consœurs journalistes.

Pour le comité d’organisation

Arol Ketchiemen & Simon INOU