CAMEROUN :: MISE AU POINT: Informations dénuées de tout fondement sérieux concernant EMILE ESSOMBE

Dans la journée du jeudi 31 octobre 2024, notre attention a été éveillée par de nombreux compatriotes, au sujet des informations apparues sur les réseaux sociaux, concernant un membre du Conseil Constitutionnel de notre pays, en l’occurrence le Haut Magistrat EMILE ESSOMBE.

En nous abstenant de contribuer à la propagation de fausses nouvelles dont la gravité ne fait aucun doute, nous tenons à porter à la connaissance des uns et des autres, que notre compatriote n’est en rien concerné de loin ou de près par les allégations dont il est question. C’est une grossière intention de nuire. En effet l’intéressé que nous avons pu joindre dans le processus rapide et diligent de nos investigations, se trouve actuellement au Zimbabwe où il prend sereinement part, au congrès des juridictions constitutionnelles africaines, avec un ordre de mission en bonne et due forme.

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination s’interroge sur les desseins des auteurs de telles entreprises de dénonciation calomnieuses. Il n’est pas inutile de signaler que ces menées semblent de plus en plus dépasser le cadre des nuisances ciblées sur des personnalités publiques, pour constituer une planification satanique de déstabilisation de la République et de l’Etat du Cameroun.

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination met solennellement en garde les manipulateurs et propagateurs des haines ainsi que des provocations de toute nature, et les tiendra pour responsables des conséquences qui en suivraient éventuellement

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination s’engage à saisir par les diligences du Médiateur universel, l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (ANIF), laquelle a largement fait la preuve de son immense expertise à diverses occasions, aux fins d’identification des sources de la cabale contre le Haut Magistrat membre du Conseil constitutionnel du Cameroun./.