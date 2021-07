CAMEROUN :: Douala : Des gendarmes filment hommes et femmes nus et postent sur Facebook :: CAMEROON

Une atteinte grave à la vie privée à Douala la capitale économique du Cameroun. Quartier Bonamoussadi, dans le 5 ème Arrondissement. Des gendarmes font irruption dans un domicile privé, et obligent les occupants à se mettre nu. Il s'agit d'une dizaine de jeunes gens ; des hommes et des femmes, tous des majeurs. La vidéo a été mise en ligne hier, sur les réseaux sociaux.

L'on y voit des gendarmes dans un domicile privé identifié comme étant au quartier Bonamoussadi à Douala. Les gendarmes obligent les occupants à se mettre nu, et à se laisser filmer sans couvrir le visage. La vidéo est tournée par des gendarmes qui s'en donnent à coeur joie. Ils menacent les occupants de se devertir et de se laisser filmer. On peut y voir des femmes que ces gendarmes censés protéger, leur demandent de se mettre complètement nues. Certaines informations annoncent un gendarme parmi la dizaine de personnes qui se seraient donné rendez-vous pour des séances de partouzes collectives. Pour d'autres encore, il s'agit d'une violation de domicile privé, à l'occasion d'une fête d'anniversaire.

Du côté des sources sécuritaires dans la ville de Douala, un des gendarmes impliqués dans la séance d'humiliation d'une dizaine de personnes, argue que l'unité de gendarmerie a reçu des informations sur la préparation d'une séance de partouzes dans un domicile privé, et a filé les protagonistes, pour les saisir une fois rassemblés. Seulement, des sources indépendantes confirment la version des gendarmes, mais y mettent un bémol.

"Effectivement, les gendarmes ont eu l'information sur renseignements, par rapport à ces partouzes en préparation, mais ils ont fait preuve d'une inadmissible immoralité, pour des personnes qui sont payées pour protéger les citoyens. Les gendarmes ont investi les lieux, et au soumis les occupants au chantage. Il leur ont exigé plusieurs millions de francs CFA, pour ne pas les embarrasser. Face au refus des jeunes gens, ils sont passés à l'action, et les ont obligés à se déshabiller, et ont ainsi posté la vidéo sur les réseaux sociaux", confie à Camer.be, une source visiblement bien au fait de ce regrettable événement.

Un étudiant en Droit privé de l'Université de Douala pense pour sa part qu'" il y a eu violation grave de la vie privée. Au regard de la vidéo, il s'agit uniquement de majeurs ayant pris un rendez-vous supposé ou réel pour des séances de partouzes. Si c'est avec le consentement de tous et de chacun, il n'y a aucune infraction à cela, tant qu'il s'agit de personnes majeures et consentantes se livrant à des partouzes sans que cela soit public. Il y aurait infraction si parmi eux, se trouve un mineur ou une mineure, même consentante. Bien plus, les gendarmes n'ont aucun élément de preuve que les personnes réunies dans un domicile privé, avaient rendez-vous pour les partouzes.

Ces personnes ne sont pas visiblement nues lorsque les gendarmes font irruption. Nous voyons plutôt que ce sont les gendarmes qui, pour nécessité de bonnes moeurs auraient juste pu les disperser et leur demander de vider les lieux, les obligent à se mettre nues, et les filment avec un sadique plaisir. Il y a donc plusieurs infractions contre ces gendarmes : séquestration, atteinte à la pudeur, violence physique et verbale, chantage, demande de rançon, cybercriminalité, manquement professionnel et violation de l'éthique et de la déontologie du corps de la gendarmerie".