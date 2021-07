CAMEROUN :: Transport interurbain : Des bus anti-COVID-19 disponibles :: CAMEROON

Les bus récemment acquis par Finexs voyages sont équipés de rideaux de séparation et d’individualisation de chaque siège, d’un cubitainer à gel hydroalcoolique, d’une climatisation avec anti aréole et de purification de l’air ambiant.

Ce sont des bus anti COVID-19 mis à la disposition des voyageurs par la direction de cette compagnie de transport interurbain dans le but de préserver ses voyageurs de la pandémie du coronavirus.

Les deux bus mis en circulation depuis bientôt un mois sur l’axe Douala-Yaoundé offrent également un confort à ses occupants. Il est question, d’après la Direction de cette compagnie de transport interurbain, de s’inscrire dans la continuité des ambitions du défunt promoteur de cette entreprise, Félix Etoundi, de regretté mémoire.

Selon le Directeur général de la First national express of safety (Finexs) voyages Victor Mvele, des dispositions ont été prises par l’entreprise pour mettre à la disposition des voyageurs, des bus qui répondent de plus en plus à leur exigence.