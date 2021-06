CAMEROUN :: Université de Yaoundé 1: Les programmes de la Faculté des Sciences en débat :: CAMEROON

Lesdites assises ont été ouvertes hier, mardi 29 juin 2021 dans la capitale politique du Cameroun, par le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso. Les travaux prennent fin le 06 juillet prochain.

Le taux d'abandon et d'échec anormalement élevé des étudiants à la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, préoccupe le recteur Maurice Aurélien Sosso. C'est l'une des raisons majeures des assises des programmes de cette Faculté. Pour le patron de la mère des universités camerounaises, il s'agit " de mener une réflexion structurelle profonde sur les programmes d'enseignement de l'un des établissements phare de notre institution universitaire". De toutes les Facultés de l'Université de Yaoundé 1, la Faculté des Sciences qui compte parmi les plus grands établissements du Cameroun, est celui qui enregistre le plus grand taux d'échec et d'abandon des étudiants.

" Ces assises des programmes de la Faculté des Sciences s'inscrivent dans le prolongement de la Mission d'évaluation conduite par le Vice-recteur chargé des Enseignements, de la Professionnalisation et du Développement des TIC que j'ai prescrite suite au constat du taux d'échec et d'abandon anormalement élèves dans cet établissement.

Concrètement, la mission d'évaluation a relevé une mise en œuvre insuffisante du Système LMD à la Faculté des Sciences, notamment la non prise en compte des mécanismes de compensations intra et inter semestriel, la non définition des objectifs pédagogiques clairs en congruence avec les compétences à acquérir par les étudiants, ce à quoi s'ajoute des contenus d'enseignement parfois inadaptés", a révélé le recteur de l'Université de Yaoundé 1, dans son allocution d'ouverture des travaux. Toute chose qui pour le Professeur Agrégé de Médecine, justifie l'urgence et la nécessité de tenir les assisses des programmes de la Faculté des Sciences, face aux dysfonctionnements observés. Et de poursuivre que "cette exigence d'évaluation des programmes d'enseignement, en vue de leur arrimage effectif au Système LMD est en parfaite adéquation avec les objectifs d'assurance qualité susceptibles d'assurer comparabilité des systèmes d'enseignement, gage de compétitivité des diplômes de notre Université."

Pour la composante scientifique des assises des programmes de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, les travaux se déroulent en commissions techniques spécialisées, et ont pour but de réfléchir en profondeur sur les contenus d'enseignement, la facilitation de l'apprentissage aux étudiants loin de toute mystification ou de de toute pédagogie de l'échec. " Votre expertise et vos compétences multiformes devraient vous permettre de faire des propositions constructives capables de féconder une offre de formation de qualité dans un environnement concurrentiel, les modèles traditionnels ayant montré leur limite en situation de massification des effectifs d'étudiants et de mise en œuvre de la pédagogie bimodale à travers les amphithéâtres virtuels. Vous êtes appelés à analyser froidement les programmes qui sont enseignés à la Faculté des Sciences et à faire des propositions en vue d'un changement de paradigmatique lisible, capable de propulser notre Université vers les cimes de l'excellence", a instruit le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso, non sans leur rappeler les attentes grandioses de la communauté universitaire, à l'issue des réflexions qu'il souhaite se dérouler dans un esprit d'ouverture et d'innovation, en vue de l'amélioration de l'offre de formation pour le bien des étudiants de la Faculté des Sciences. Bien plus, les performances au niveau mondial de l'Université de Yaoundé 1, sont glorieuses. Dans son récent classement des 2000 meilleures universités du monde, le Center World for University Rankings, place l'université que dirige le Prof. Maurice Aurélien Sosso, à la 1321 ème position. C'est aussi la seule université camerounaise classée, la première francophone d'Afrique subsaharienne.

C'est donc raisonnablement, que le recteur de l'Université de Yaoundé 1, cite le président de la République Paul Biya, dans son adresse inaugurale des travaux :" Le volet académique veille à dépasser la simple scolarisation pour une instruction effective des Camerounais. Il s'agit de dispenser à ceux-ci une formation technique compétitive qui fasse maîtriser les savoir-faire : dépasser la seule collation de diplômes qui semble disposer au fonctionnariat. Mieux que les diplômes, c'est la formation des esprits créatifs capables de sortir des livres pour inventer des solutions originales dans les divers domaines de la vie pratique qui sera encouragée. La nouvelle politique en matière de culture académique consiste non plus à s'arrêter au diplôme pour exiger un emploi, mais à se servir du diplôme pour créer des emplois."

Vivement qu'au terme des travaux, la révision des programmes soit de nature à dissuader les étudiants de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, à abandonner massivement les études, mais que sans complaisance aucune ou esprit de favoritisme, la nouvelle pédagogie soit également un facteur de réussite pour eux, parce qu'au final, en tant que temple du savoir séculier, l'Université se doit d'être rigoureuse, dispensée de tout esprit de vouloir faire plaisir. Aux étudiants de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, de faire aussi preuve de sérieux, de discipline, de ponctualité et d'assiduité aux enseignements, pour que la dynamique nouvelle impulsée par le recteur, porte du fruit ; chacun devant jouer sa partition, et bien la jouer à fond.