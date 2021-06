CAMEROUN :: Commune de Bangangté : le compte administratif de l'exercice 2020 voté à 1, 3 milliard FCFA :: CAMEROON

Le conseil municipal d'examen et de vote du compte administratif de l'exercice 2020 s'est tenu le lundi 28 juin à la salle des actes de l'hôtel de ville de Bangangté.

Le compte administratif voté s'élève à 1 286 148 848 FCFA. Il s'agit de 1. 095 282 577 FCFA en termes de recettes exécutées, soit un taux de réalisation de 85,15%. La ligne des dépenses est de 1 015 653 804 FCFA, donc une augmentation par rapport à l'exercice 2019 qui était de 801 300 868 FCFA, soit un accroissement de 230 762 565 FCFA.

L'excédent des recettes sur les dépenses étant de 79, 7 millions, peut-on lire dans le projet d'examen présenté par le chef de l'exécutif communal, Eric Niat.

C'est le premier test réussi depuis son élection le 19 mai dernier, au cours du conseil municipal extraordinaire de plein droit (ndlr). En présence du préfet du département du Ndé, Ernest Budu Ewango, l'édile a salué la qualité des échanges et a félicité l'organe délibérant pour les activités d'examen et de vote du compte administratif.

Rétrospective

Selon le premier magistrat de la ville, de nombreux projets ont été réalisés en 2020 dans les secteurs de l'eau, de l'éducation, de la santé humaine et animale, des infrastructures routières entre autres. "Pour des projets qui ne sont pas encore achevés et qui font partie du plan de développement, nous allons les reconduire puisqu'ils restent pertinents", déclare-t-il face à la presse. Eric Niat a également évoqué l'implication de l'exécutif communal face aux problèmes d'insécurité causé par les champs qui jonchent les artères de la ville et ce pour y trouver des solutions adéquates. A cette question précise posée par le préfet du Ndé, il informe qu'un cadre de concertation sera mis sur pied dans les prochains jours avec les chefs de quartiers du centre urbain.

Avant la tenue des travaux, le maire a demandé une minute de silence en hommage à l'ancien maire, Dr Jonas Kouamouo, décédé en mars dernier des suites d'une courte maladie.