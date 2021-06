CAMEROUN :: CAN 2021: Les bons signaux de l’aéroport de Douala :: CAMEROON

En prélude de la CAN qui se profile à l’horizon, le gouverneur de la région du littoral président du COCAN local a effectué ce lundi 28 juin 2021 une visite des installations d’accueil aéroportuaire en compagnie de certains membres du conseil d’administration des Aéroports du Cameroun.

C’est un sentiment de satisfaction en général qui habite Samuel Dieudonné Ivaha Diboua , le gouverneur de la région du littoral et président du comité de site de Douala au moment où il achève cette visite des installations d’accueil de l’aéroport international de Douala. « je suis satisfait des améliorations à l’aéroport international de Douala faites par les équipes des ADC épaulées par Asecna et l’état du Cameroun que je tiens à féliciter » déclare d’entrée de jeu le gouverneur au sortir de la visite guidée effectuée ce lundi 28 juin 2021.

Sous le contrôle du directeur général des ADC mais surtout du tout nouveau PCA , il a pu se rendre compte lui-même des avancées pour une gestion optimale des arrivées à l’aéroport international de Douala qui à l’occasion de la CAN sera la principale porte par laquelle les délégations vont pénétrer le territoire national. Il était donc opportun au vu de l’actualité autour de cette organisation de s’imprégner de l’état des lieux.

Il faut dire que amélioration constatées par la délégation conjointe ADC-COCAN sont la conséquence logique des recommandations de la caf qui avait prescrit l’aménagement des couloirs pour la fluidité des déplacements des participants et l’installation d’un comptoir d’information au moment de la compétition ajoutées à celles du COCAN et de la talk force qui était d’élaborer une procédure de traitement des délégations à l’arrivée.

Pour y arriver, les ADC ont dû s’atteler à : privilégier les débarquements des délégations sous passerelles télescopiques, aménager un salon dans la zone thé débarquement pour le traitement des VIP Avec un poste médical avancé , rafraîchir la peinture de l’aéroport réhabiliter la passerelle télescopique Charly 7.1, Acquérir et mettre en service des bus de transbordement des passagers et bien d’autres.

Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a pu se rendre compte lui même de la nette amélioration de ces conditions de réception des délégations qui va en droite ligne avec la volonté de la caf mais surtout celle du gouvernement camerounais de rendre agréable le séjour des délégations de la can au pays de Samuel Etoo « il était de mon devoir d’y arriver et de me rassurer que les aménagements effectués lorsque nous préparions le chan sont encore opérationnelles et que certains aspects ont été améliorés c’est ainsi que les responsables de l’asecna et des ADC nous ont donné les assurances que nous allons accueillir la meilleure CAN de l’histoire » précise le gouverneur.

Fritz Ntonè Ntonè , le tout nouveau PCA des ADC qui éffectuait sa première sortie sur le terrain a tenu à préciser qu’il était important qu’en marge de l’organisation de la CAN , que tous les membres du conseil d’administration soient présents à cette descente.

C’est donc conscient que l’aéroport de Douala jouera à fond sa partition pour une organisation optimale de la CAN 2021 que le gouverneur de la région et sa délégation son partis de l’aéroport international de Douala non sans noter l’importance ses opérations de déguerpissent en cours aux alentours de cet aéroport en précisant que c’est un mal pour un un bien.