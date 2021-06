CAMEROUN :: Aéroport international de Douala : Dysfonctionnement du milieu de piste :: CAMEROON

L’exploitation de l’Aéroport international de Douala connaît des perturbations. La situation due à des dysfonctionnements de son balisage lumineux de piste et des aides à la navigation aérienne, liés à un défaut d’isolement de l’ensemble des câbles, dure depuis quelques jours. L’information a été rendue publique le 24 juin dernier par le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe.

« Cette situation a eu pour conséquences le report de certains vols au départ de cet aéroport et le déroutement d’autres vols qui devaient y atterrir, entrainant ainsi des perturbations dans les programmes d’exploitation des compagnies aériennes desservant cette plateforme », regrette le ministre des Transports.

Non sans rassurer de ce que les services compétents de l’Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et Madagascar travaillent activement pour la résolution urgente des défauts dont les causes ont été identifiées.