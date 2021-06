CAMEROUN :: Le Redhac condamne les assassinats dans le NOSO, les violations, détournements et les abus sexuels :: CAMEROON

Un point de presse sur des questions majeures qui sont pour nous urgentes dans les pays que couvre le REDHAC a été fait à Douala. Nous publions ici les extraits du communiqué ayant sanctionné cette rencontre avec les journalistes.

Sur Le CAMEROUN

Le proces de Ngarbuh qui a commencé le 17 Décembre 2020 au Tribunal Militaire de Yaoundé a été renvoyé au 15 juillet 2021. Le REDHAC exige comme par le passé que les commanditaires soient aussi poursuivis au même titre que les exécutants. Il serait injuste que ceux qui commanditent les massacres vaquent tranquillement à leurs occupations. Pendant que les sous-fifres trinquent.

Le 15 juin2021, 6 personnes dont 5 délégués départementaux et un divisionnaire des impôts ont été kidnappés a Ekondo titi dans région de Sud-Ouest, 1 serait égorgé il s’agit de Mabia Jonson MUDIKA. Le REDHAC condamne cette recrudescence de la violence et s’insurge contre le silence assourdissant des autorités de Yaoundé, alors que ce sont les cadres de différents secteurs ministériels..Les militaires tombent tous les jours dans le NOSO.

Au vu de la recrudescence de ces violations le REDHAC réitère que l’Etat du Cameroun accepte une mission indépendante, impartial et internationale d’établissementdes faits composée de la CADHP, l’ONU en collaborationavec la Commissions Nationaledes Droits l’Homme et des organisations de la société civile afin d’ouvrir la voix au processus du cessez le feu et la mise en place de la Commission Justice Vérité et Réconciliation ;

Covidgate et le rapport de la Chambre des comptes. Le REDHAC félicite toutes les parties prenantes qui se sont battues pour obtenir l,ouverture des enquetes au TCS . La REDHAC a pris acte du rapport d’étape de la chambredes comptes qui relevait les soupcons du detournement des fonds de sollidarité Covid-19. Alors que les organisations de la Société Civle avaient demandé au gouvernement de les associer à la gestion afin de lutter efficicament contre la pandemie Covid-19.(surtout pour les couches vulnerables). Ces membres du gouvernement se sont amusés a détouner les fonds que nos enfants, petit enfants et arrières- petits enfants vont payer.

Les marches du 22 septembre 2021, les arrestations et les détentions arbitraires des membres du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), de Stand Up for Cameroon et la présomption de culpabilité. Plus de 100 militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), dont 2 femmes et 4 de Stand Up for Cameroon, croupissent dans plusieurs prisons du Cameroun. Ils ont été rendus coupables avant même que les juges d’instruction ne les inculpent et l’Etat qui est le fondement de tout ne s’est levé pour appeler les institutions et les populations qui à respecter la presumption d’innosence comme nous avons obervé il ya quelques temps. Certains comparaissent devant le tribunal militaire en violation flagrante des principes et directives dans la lutte contre le terrorisme et les droits de l’Homme en Afrique.

Nul ne peut être arrêté et condamné pour avoir exercé son droit à la liberté d’association, d’opinion et manifestation qui sont les libertés fondamentales reconnues par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP). Comme le cas de Stéphane SOH, qui est déjà traduit devant le tribunal militaire alors que le juge d’instruction n’a toujours pas fini son instruction.(presumption de culpabilité)

Le REDHAC denonce le fait que l’Etat du Cameroun continue au 21e siècle à traduire les manifestants devant les tribunaux militaires Demande le gouvernement camerounais à respecter scrupuleusement les traités et conventions regionaux et internationaux des Dtoits Humains. Le Cameroun est un état de droits pour tous et pour chacun,

Les abus sexuels et les violences faites aux femmes deviennent inquietants .Là encore on observe aussi la scabreuse affaire d’un sextape dans les réseaux sociaux. Au déla du sextape, les jeunes filles mineures venant des regions sinistrées du NOSO sont sexuellement abusées dans les lieux bien connus de la capitale economique et politique, al’Extrême Nord tout le monde sait que les jeunes filles et les femmes en plus d’être marginalisées sont devenus les objets sexuels et les railleries » alors que ce sont des jeunes filles et femmes qui doivent être aujourdhui protegées pour qu’elles jouent un grand rôle dans la reconciliation nationale.

Le REDHAC condamne avec sa dernière énergie les abus sexuels et autres violences faites aux femmes, Prend acte de la sortie de la ministre des affaires sociales pauline Irene NGUENE hier mais tient pour responsable l’Etat du Cameroun qui n’a véritablement pas mis en place les politiques concretes et légales de protection de la jeunes fille et de la femme .

Le REDHAC s’engage à coté des organisations qui se battent pour les droits des femmes, des jeunesb filles et enfants afin que justice soient rendue pour toutes ces jeunes filles et femmes .