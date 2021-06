CAMEROUN :: Région de l'Extrême-Nord: Une fille de 16 ans tente de se suicider :: CAMEROON

La scène se déroule ce mercredi, dans la ville de Mokolo. C'est le chef-lieu du département du Mayo- Tsanaga, dans la région de l'Extrême-Nord. La ville de Mokolo est située vers les Monts Mandara, à proximité du Nigeria.

Reprise avec véhémence par sa maman, 16 ans, la petite Adidja tente de se suicider. La jeune fille n'a pas supporté les reproches au vitriol de sa génitrice.

Aussi Adidja a-t-elle pris un câble électrique, et tenté de se suicider par pendaison. Heureusement, pour elle, le sort lui a été favorable : le câble électrique n'a pu supporter le poids de la jeune fille, et, s'est coupé. Ce qui lui a sauvé sa précieuse et tendre vie.

La jeune Adidja a été extraite de son piège, et conduite dans une formation sanitaire pour soins appropriés. Des sources locales rapportent que la jeune fille a cependant été sur le point de mourir par asphyxie, et qu'il a été conseillé à sa maman, de s'adresser désormais à elle, sans véhémence.