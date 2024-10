CAMEROUN :: Tension politique à TRADEX : Le poste de Simon Paley menacé, le Grand-Nord s'inquiète :: CAMEROON

Une tension politique croissante entoure le Conseil d'administration extraordinaire de TRADEX, prévu ce jeudi 10 octobre 2024. Au cœur de cette agitation : la rumeur du possible remplacement de Simon Paley, actuel Directeur Général de l'entreprise et originaire de l'Extrême-Nord, par Nathalie Moudiki, épouse de l'Administrateur Directeur Général de la SNH.

Cette situation, qui pourrait sembler être une simple affaire de gouvernance d'entreprise, prend rapidement une dimension politique nationale. En effet, pour de nombreuses élites du Grand-Nord, ce projet représenterait une nouvelle atteinte aux positions des nordistes dans l'appareil politique camerounais.

Face à cette menace perçue, Guibai Gatama, leader du mouvement "2 millions de Nordistes", monte au créneau avec des propos qui ne laissent aucun doute sur la gravité de la situation. Dans une déclaration qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, il affirme : « Modeste Mopa est parti de la DGI après de bons résultats; nous avons perdu cette position sans aucune compensation comme cela est le cas pour d'autres régions du pays. Nous n'avons rien dit. »

Gatama poursuit en évoquant directement le cas de Simon Paley : « Aujourd'hui, une rumeur persistante annonce le départ de Simon Paley de Tradex, entreprise qu'il a au demeurant redressée. Nous observons et restons attentifs. »

Ces propos mettent en lumière un sentiment de marginalisation croissant au sein des populations du Grand-Nord. Gatama n'hésite pas à rappeler l'importance politique de cette région : « Le Grand-Nord n'est pas seulement un vaste marché électoral pour le Président Paul Biya, il revendique de la considération et la place qui est la sienne dans la gestion des affaires du pays. Aux côtés d'autres camerounais. »

Cette affaire TRADEX intervient dans un contexte politique déjà tendu au Cameroun. Elle soulève des questions cruciales sur la représentation régionale au sein des hautes sphères de l'État et des entreprises publiques. Le possible remplacement de Paley par Moudiki est perçu par certains comme un exemple de népotisme, alimentant les frustrations.

La réaction virulente de Guibai Gatama et du mouvement qu'il représente témoigne d'une volonté de ne plus laisser passer ce qui est considéré comme des injustices. Le Grand-Nord, région cruciale sur le plan électoral, semble déterminé à faire entendre sa voix et à défendre ses intérêts.

Cette crise politique en gestation autour de TRADEX pourrait avoir des répercussions bien au-delà du secteur pétrolier. Elle met en lumière les défis auxquels le Cameroun est confronté en termes d'équilibre régional et de représentation équitable dans les instances décisionnelles du pays.

Alors que le Conseil d'administration extraordinaire de TRADEX approche, tous les yeux sont rivés sur cette réunion qui pourrait marquer un tournant dans les relations entre le pouvoir central et le Grand-Nord. La décision qui sera prise concernant l'avenir de Simon Paley à la tête de TRADEX pourrait bien avoir des implications politiques majeures pour l'ensemble du Cameroun.

Dans l'attente, la tension monte et les observateurs politiques restent en alerte. L'issue de cette affaire pourrait bien devenir un baromètre des relations entre le gouvernement et les différentes régions du pays, en particulier le Grand-Nord, dont le poids électoral ne peut être négligé.