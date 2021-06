CAMEROUN :: La Mairie de la ville aux côtés des veuves :: CAMEROON

La troisième adjoint au maire de la ville a procédé hier lundi 21 juin au lancement des journées portes ouvertes des associations des veuves de l’arrondissement de Douala 5è

« Éliminer les violences faites aux veuves et améliorer les conditions de leurs vies » tel est le thème de la journée mondiale de la veuve qui se célèbre ce 22 juin.

En prélude à cette célébration, la communauté urbaine de Douala a organisé depuis le 17 juin et ceci jusqu’au 23 juin prochain un séminaire de formation des membres de l’association des veuves de l’arrondissement de Douala 5è qui a précédé les journées portes ouvertes organisées par ces dernières.

« l’action de la Mairie de la ville va en droite ligne avec les objectifs de ces associations qui sont d’améliorer leurs conditions de vie » c’est dans cet ordre des choses que mme la troisième adjointe au maire de la ville a procédé au lancement officiel des journées portes ouvertes au cours desquelles les veuves qui sont très souvent marginalisées dans leurs familles d’alliance montrent leur savoir faire histoire de sortir de l’état de précarité dans lequel leur statut les a conduit. Ce qui amène la présidente de l’association des veuves de l’arrondissement de Douala 5è à dire que « la situation de la veuves est ondoyante et diverse.

A ce jour , il y’a des veuves qui sont encore marginalisées dans leurs familles d’alliance et même chassées de leurs domiciles conjugaux par leurs belles familles. D’autres sont autonomes et parviennent à mener une activité génératrice de revenus qui leur permet de s’assumer » ce séminaire de formation a donc servi à certaines d’acquérir des aptitudes professionnelles et manuelles afin de mener une activité qui pourra leur permettre de joindre les deux bouts malgré le contexte.

La représentante du Maire de la ville qui a apprécié le savoir-faire de ces veuves qui ont exposé leurs œuvres à l’esplanade de la salle des fêtes d’Akwa à a promis un meilleur accompagnement de la Mairie de la ville pour celles ci.