CAMEROUN :: Pénurie de pièces de 100 FCFA : un réseau d’exportation vers la Chine démantelée :: CAMEROON

On en sait un peu plus sur les raisons de la pénurie de pièces de 100 FCFA au Cameroun et partant en Afrique centrale. Mais l’explication se trouve dans un article publié ce 14 juin 2021 dans Libération. Dans cette édition, le quotidien sénégalais révèle qu’un « ressortissant Chinois, Lin Xiwei, a été arrêté au Sénégal pour avoir installé des salles de jeux avec machines à sous, et fait partie du réseau à l’origine de cette pénurie ». L’enquête ouverte depuis le 8 juin dernier par la division des investigations criminelles (DIC), indique aussi que le Chinois a bénéficié de la complicité de quatre Sénégalais « qui ont longtemps travaillé avec lui ».

De leur propre aveu, ils exportaient « illégalement vers la Chine les fonds (constitués de pièces de 100 FCFA) issus de leur activité illicite. Une fois en Chine, les pièces sont fondues et d’autres matières en étaient fabriquées, y compris de fausses pièces de 500 FCFA qui sont réinjectées en zone FCFA », rapporte Libération. Les enquêteurs ont par ailleurs pu établir un lien avec le Cameroun, ces machines ayant été « utilisées dans un premier temps » dans ce pays.

À en croire Ousmane Koné, Amath Gaye, Ismaila Mbaye et Massamba Gaye Ndiaye, le modus operandi était le même. « Lin Xiwei importait les machines au Sénégal en pièces détachées. Le Chinois se chargeait personnellement de les installer et de faire la programmation électronique ». De cette façon, «il pouvait ramasser entre 1 et 1,5 million FCFA par jour et l’argent, constitué de pièces de 100 FCFA, était stocké chez lui dans des sacs en tissu ».

Pour sa part, « Lin Xiwei jure avoir stocké les machines dans un appartement occupé par Massamba Gaye Ndiaye. Et ce dernier les aurait dérobées et installées dans des débits de boissons à son insu ».